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السيسي يعين محمد عمران رئيسا للهيئة العامة للرقابة المالية

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السيسي يعين محمد عمران رئيسا للهيئة العامة للرقابة المالية السيسي يعين محمد عمران رئيسا للهيئة العامة للرقابة المالية

التحرير

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أصدر الرئيس عبدالفتاح القرار الجمهوري رقم 502 لسنة 2017 بتعيين الدكتور محمد مصطفى عبدالجواد عمران، رئيسا للهيئة العامة للرقابة المالية لمدة أربع سنوات اعتبارا من 7 أغسطس 2017، وذلك بعد موافقة مجلس النواب.

ونشرت الجريدة الرسمية اليوم الثلاثاء قرار تعيين رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية.

وتختص الهيئة بتنظيم التشريعات الحاكمة للأسواق المالية غير المصرفية ووضع القواعد وتنظيم الرقابة عليها، وكذا وضع القواعد التي تنظم العمل بها وآليات الرقابة عليها.

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يذكر أن عمران تولى رئاسة الهيئة بعد أن كان بمنصب القائم بأعمال رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية ورئيس البورصة المصرية السابق.

وحاز عمران في 1 أكتوبر الحالي على جائزة شخصية العام للقارة الأفريقية كأكثر الشخصيات تأثيرا وإنجازا على مستوى أسواق المال فى القارة من مؤسسة (Africa Investor AI)، وذلك تقديراً لجهوده فى تطوير سوق المال المصرية والأفريقية خلال السنوات الأخيرة.

وتعد الجائزة واحدة من أرفع الجوائز التى تُمنح بصورة سنوية للشخصية الأكثر تأثيراً وإنجازاً على مستوى أفريقيا، حيث تجرى المنافسة بين عدد كبيرمن أسواق المال الأفريقية.

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التحرير

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