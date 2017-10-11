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مأذونة أسوان تتمم أول عقد زفاف لزوجين عقب توليها منصبها (صور)

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التحرير

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عقدت المأذونة أم كلثوم محمد يونس اليوم الثلاثاء أول عقد زفاف لزوجين من قرية غرب أسوان النوبية التى تنتمى لها.

وتعد أم كلثوم البالغة من العمر 63 عامًا، أول مأذونة شرعية بصعيد ومحافظة أسوان، وتسلمت مهام عملها رسميًا الأسبوع الماضى. 

وقالت المأذونة إنها أتممت عقد الزفاف داخل مسجد النور بنجع السدر في قرية غرب أسوان، مشيرة إلى أنها رهبت الموقف فى بدايته باعتبار ذلك أول مهمة في عملها الجديد، ولكنها تمالكت نفسها سريعًا، معتمدة على ثقتها فى نفسها وفى توفيق الله لها.

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وتابعت أم كلثوم فى تصريحات خاصة لـ"التحرير"، أنها وجدت ترحيبا واسعا وتشجيعا من أهالى العروسين لإتمام عقد الزفاف، ما أزال منها رهبة الموقف فى البداية.

 وأشارت المأذونة إلى أنها لن تتوانى فى خدمة الجميع، وأنها ستسعى خلال الفترة المقبلة إلى الإصلاح بين المتخاصمين من الأزواج، سعيًا لتقليل نسب الطلاق المنتشرة في مصر.

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واعتبرت السيدة أم كلثوم، أن دورها الإصلاحى سيكون هو الأساس قبل عملها، خاصة فى قضايا الطلاق بين الأزواج، وأن أى حالات طلاق ستواجهها ستقوم بدورها الاجتماعى والإصلاحى بشأنه لإثناء الطرفين عن موقفهما، دون النظر فى عملها الأساسى الذى تؤديه كمأذونة.

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ولفتت إلى أنها نجحت بالفعل الأسبوع الماضى قبل تسلمها عملها رسميًا فى إثناء زوجين متخاصمين عن الطلاق، رغم أن الخلافات دبت بينهما وكانا فى طريقهما للطلاق، وتدخلت لإنهاء المشكلة وأقنعتهما بالعدول عن موقفهما باعتبار أن أبغض الحلال عند الله الطلاق.

وأم كلثوم تسلمت مهام عملها الأسبوع الماضى من محكمة الأسرة بأسوان، وهي حاصلة على ليسانس دار علوم من جامعة القاهرة، وكانت تشغل وظيفة موجه أول تربية إسلامية بإدارة أسوان التعليمية، قبل بلوغها سن المعاش، كما أنها كانت السيدة الوحيدة ضمن ثلاثة متقدمين لشغل الوظيفة بمحكمة الأسرة بأسوان.

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التحرير

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