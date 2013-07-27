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وفد بنى سويف: تظاهرات الملايين فى جمعة التفويض وراء تغيير الموقف الأمريكى

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وفد بنى سويف: تظاهرات الملايين فى جمعة التفويض وراء تغيير الموقف الأمريكى وفد بنى سويف: تظاهرات الملايين فى جمعة التفويض وراء تغيير الموقف الأمريكى

أكدت فاتن يوسف، المتحدثة الإعلامية لحزب الوفد ببنى سويف، أن إعلان الرئيس الأمريكى أوباما عن التزامه بتقديم المساعدات لمصر والتغيير الجذرى فى لهجته تجاه ما حدث فى من عزل مرسى، وتعيين رئيس مؤقت، وراءه سببان الأول: أن أمريكا دولة طبيعتها البحث عن مصالحها مع أى من الأنظمة الحاكمة بغض النظر عن أيدلوجياتها وانتماءاتها.

وأشارت إلى أن مرسى ونظامه الإخوانى كانوا يحكمون مصر طوال العام الماضى فارتبطت المصالح الأمريكية معهم وعندما هوى النظام، وتم عزل مرسى حاول الإخوان الحصول على الدعم الأمريكى والأوربى بعدد من الحشود والمسيرات دون جدوى.

أما السبب الثانى لتغير موقف الإدارة الأمريكية، أشارت فاتن يوسف إلى أن ملايين المصريين وتظاهرهم فى الميادين حتى فجر اليوم، ونقل تلك الصور إلى العالم أدى بالطبع إلى إصدار البيت الأبيض بيانه وتأكيد أوباما على التزام الولايات المتحدة بمساعدة مصر.

وأوضحت المتحدثة باسم وفد بنى سويف أن نزول المصريين فى التحرير وميادين المحافظات يعد ردا لجميل السيسى والجيش لحمايتهم المتظاهرين يوم 30 يونيو، وتحقيق المطالب الشعبية، فكان لزاماً علينا الاستجابة لدعوته لنا بتفويضه فى الحرب على الإرهاب.

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مصر 365

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