وزير التموين: حددنا البقالين مرتكبي عملية "الضرب السريع للبطاقات الذكية"

كتب- محمد سامي:

قال الدكتور علي مصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، إن الوزارة ستتخذ إجراءات رادعة ضد المواطنين الذين يقومون بترك البطاقات الذكية الخاصة عند بقالي التموين أو المخابز، موضحًا أن العقوبات ستصل إلى حد سحب البطاقة وإلغائها نهائياً.

وأضاف الوزير في تصريحات خاصة لمصراوي، أن الوزارة استطاعت تحديد عدد من البقالين وأصحاب المخابز الذين يقومون بعملية "الضرب السريع للكروت" بمعنى أنهم يحتفظون تلك الكروت لديهم من المواطنين ويقومون بضربها على الماكينات مما يعد تلاعبًا بالدعم عقوبته تصل إلى حد سحب الحصة التموينية وإلغائها.

وأشار الوزير إلى أنه تم ضبط عدد من مكاتب التموين يحتفظون بكروت ذكية لاستخدمها في سرقة الدعم وتم اتخاذ الاجراءات القانونية ضدهم.