أخبار عاجلة

تيلرسون يشدد على دعم وحدة العراق خلال اتصال هاتفي مع العبادي -
حول العالم في 24 ساعة -
مساء الأنوار - حسين الشحات لاعب المقاصة يكشف سر العودة أمام طنطا والهاتريك الذي سجله -
أمم إفريقيا للطائرة - مباراة مصر و رواندا بربع نهائي بطولة أمم إفريقيا للكرة الطائرة -
قصة الحاجة فكيهة : أعادت 60 ألف جنيه لصاحبها ورفضت المكافأة -
مساء الأنوار - مصطفى محمد لاعب طنطا يتحدث عن هدفه الرائع في مرمى المقاصة -
مساء الأنوار - الزمالك يذبح عجلا لفك النحس ونيبوشا يفكر في التعاقد مع لوكاس سيمون -
الصحة: وحدات طب الأسرة ستقدم 85% من الخدمة بقانون التأمين الصحي الجديد -
"عبدالتواب" يكشف تفاصيل زيارة وفد وزارة الزراعة لإيطاليا -
جمارك مطار القاهرة تحبط محاولة تهريب هواتف محمولة بـ 400 ألف جنيه -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. حوادث و محاكم
  4. مصراوي Masrawy

حل لغز الاستيلاء على 96 ألف جنيه من حساب عميل بـ"بريد سوهاج"

Google+ Print

مصراوي Masrawy

حل لغز الاستيلاء على 96 ألف جنيه من حساب عميل بـ"بريد سوهاج"

11:48 م الثلاثاء 10 أكتوبر 2017

بريد سوهاج

كتب - علاء عمران:

نجح ضباط شرطة النقل والمواصلات، في كشف ملابسات واقعة الاستيلاء على 96 ألف جنيه من حساب عميل بمكتب بريد سوهاجن وتبين أن صديقه ارتكب الواقعة.

تلقى فرع مباحث البريد بوسط الصعيد بلاغا من "ر. ح."، 48 سنة، أنه أثناء سحب مبلغ من حسابه بمنطقة بريد سوهاج، فوجئ بعدم وجود رصيد بالدفتر الخاص به، وأضاف أنه كان متواجدًا خارج البلاد خلال الفترة من 6/12/2016 حتى 1 يونيو 2017.

تبين سحب الرصيد الموجود بالدفتر بثلاث عمليات سحب من مكتب بريد سوهاج الرئيسي باسم مقدم البلاغ بإجمالي 96 ألف جنيه.

توصلت التحريات إلى أن مرتكب الواقعة "م. م."، 49 سنة، عامل، تربطه علاقة صداقة بنجل المبلغ، وأنه غافله واستولى على دفتر التوفير الخاص بوالده أثناء تردده على مسكنه، وتزوير بطاقة الرقم القومي الخاصة بالمبلغ، بوضع صورته عليها، وسحب تلك المبالغ، وتبين أنه محبوس حاليا على ذمة قضية جنح قسم شرطة ثان سوهاج " سرقة".

أمر اللواء قاسم حسين، مدير الإدارة العامة لشرطة النقل المواصلات، بتحرير المحضر اللازم، وإرساله لقسم شرطة أول سوهاج للعرض على النيابة العامة.

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • وكيل مكتب بريد بالفيوم يختلس 2.4 مليون جنيه من حساب أحد العملاء

    أخبار

  • بالصور.. مدير شرطة النقل يتفقد محطة سكة حديد رمسيس ومترو الانفاق

    أخبار

  • جهاز كشف المعادن يوقع بشاب بحوزته طبنجة في محطة الجيزة

    أخبار

  • مصدر: شرطي طهطا المُنتحر داخل محبسه صادر ضده أحكام قضائية

    أخبار

إعلان

42d3c5fb84.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
تيلرسون يشدد على دعم وحدة العراق خلال اتصال هاتفي مع العبادي

تيلرسون يشدد على دعم وحدة العراق خلال اتصال هاتفي مع العبادي

حول العالم في 24 ساعة

حول العالم في 24 ساعة

الصحة: وحدات طب الأسرة ستقدم 85% من الخدمة بقانون التأمين الصحي الجديد

الصحة: وحدات طب الأسرة ستقدم 85% من الخدمة بقانون التأمين الصحي الجديد

"عبدالتواب" يكشف تفاصيل زيارة وفد وزارة الزراعة لإيطاليا

"عبدالتواب" يكشف تفاصيل زيارة وفد وزارة الزراعة لإيطاليا