حل لغز الاستيلاء على 96 ألف جنيه من حساب عميل بـ"بريد سوهاج"

كتب - علاء عمران:

نجح ضباط شرطة النقل والمواصلات، في كشف ملابسات واقعة الاستيلاء على 96 ألف جنيه من حساب عميل بمكتب بريد سوهاجن وتبين أن صديقه ارتكب الواقعة.

تلقى فرع مباحث البريد بوسط الصعيد بلاغا من "ر. ح."، 48 سنة، أنه أثناء سحب مبلغ من حسابه بمنطقة بريد سوهاج، فوجئ بعدم وجود رصيد بالدفتر الخاص به، وأضاف أنه كان متواجدًا خارج البلاد خلال الفترة من 6/12/2016 حتى 1 يونيو 2017.

تبين سحب الرصيد الموجود بالدفتر بثلاث عمليات سحب من مكتب بريد سوهاج الرئيسي باسم مقدم البلاغ بإجمالي 96 ألف جنيه.

توصلت التحريات إلى أن مرتكب الواقعة "م. م."، 49 سنة، عامل، تربطه علاقة صداقة بنجل المبلغ، وأنه غافله واستولى على دفتر التوفير الخاص بوالده أثناء تردده على مسكنه، وتزوير بطاقة الرقم القومي الخاصة بالمبلغ، بوضع صورته عليها، وسحب تلك المبالغ، وتبين أنه محبوس حاليا على ذمة قضية جنح قسم شرطة ثان سوهاج " سرقة".

أمر اللواء قاسم حسين، مدير الإدارة العامة لشرطة النقل المواصلات، بتحرير المحضر اللازم، وإرساله لقسم شرطة أول سوهاج للعرض على النيابة العامة.