وكيل مكتب بريد بالفيوم يختلس 2.4 مليون جنيه من حساب أحد العملاء

كتب - علاء عمران:

كشفت شرطة النقل والمواصلات، عن تورط وكيل بمكتب بريد بالفيوم "محبوس" في اختلاس 2.4 مليون جنيه من حساب أحد العملاء.

وردت معلومات لمباحث شرطة البريد فرع شمال الصعيد، بوجود تلاعب بحسابات مكتب بريد زايد التابع لمنطقة بريد الفيوم.

وتبين اختلاس "م. ع."، 31 سنة، مبلغ 2.4 مليون جنيه من حساب أحد عملاء المكتب بتزوير توقيع العميل على استمارات الصرف، والاستيلاء على المبلغ لنفسه دون وجه حق.

واعترف بارتكابه الواقعة، وسدد مبلغ 927665 جنيهًا، وأبدى استعداده لسداد باقي المبلغ، حيث أنه محبوس على ذمة قضية "اختلاس" بمركز شرطة إبشواي.

وأمر اللواء قاسم حسين، مدير الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات، بتحرير المحضر اللازم، وأرساله لمركز شرطة إبشواي لقيده وعرضه على النيابة لاستدعاء المتهم من محبسه.