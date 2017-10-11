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القبض على مدير مكتب نائب محافظ الجيزة في قضية رشوة جنسية

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مصراوي Masrawy

القبض على مدير مكتب نائب محافظ الجيزة في قضية رشوة جنسية

11:28 م الثلاثاء 10 أكتوبر 2017

القبض على مدير مكتب نائب محافظ الجيزة في قضية رشوة جنسية

اللواء هشام العراقي مساعد وزير الداخلية لأمن الجيز

كتب - محمد شعبان:

ألقت أجهزة الأمن بالجيزة برئاسة اللواء هشام العراقي، مساعد وزير الداخلية لأمن الجيزة، اليوم الثلاثاء، القبض على مدير مكتب نائب محافظ الجيزة؛ لاتهامه بقضية رشوة جنسية.

وكشفت تحريات مباحث الجيزة أن المتهم "هيثم م."، راود سيدة عن نفسها، وطلب مقابلتها بشقة سكنية بمنطقة بولاق الدكرور لمعاشرتها جنسيا مقابل استصدار قرار بإيقاف الأعمال على قطعة أرض بمركز الحوامدية.

وأمكن ضبط المتهم في أحد الأكمنة بمنطقة فيصل، واقتياده إلى قسم شرطة العمرانية للتحقيق.

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مصراوي Masrawy

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