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السويس | بعد اتهام "مدير الأملاك" بقضية رشوة.. نقل رئيس "حي الجناين" للعمل الإداري

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مصراوي Masrawy

السويس | بعد اتهام "مدير الأملاك" بقضية رشوة.. نقل رئيس "حي الجناين" للعمل الإداري

11:32 م الثلاثاء 10 أكتوبر 2017

اللواء هشام الشريف

السويس - حسام الدين أحمد:

أصدر اللواء هشام الشريف، وزير التنمية المحلية قرارًا بنقل سيد فرغلي رئيس حي الجناين السابق، للعمل في وظيفة إدارية بالديوان العام لوزارة التنمية المحلية.

وقال مصدر مسؤول في محافظة السويس، إن قرار اللواء هشام الشريف، الذي صدر اليوم الثلاثاء، جاء بعد إلقاء أعضاء الرقابة الإدارية القبض على مدير أملاك الدولة بحي الجناين وموظف بالإدارة، متلبسين في واقعة رشوة مالية، نظير إصدار خطاب بصلاحية قطعة أرض لإقامة مشروع.

وأضاف المصدر، الذي فضل عدم ذكر اسمه في تصريحات لمصراوي، أن اللواء أحمد حامد محافظ السويس أصدر قرارات بنقل بعض الموظفين من ديوان حي الجناين إلى العمل في وظائف إدارية بديوان عام المحافظة، بعد واقعة الرشوة.
وكان أعضاء الرقابة الإدارية في السويس تحت إشراف اللواء مهند حسين مدير المكتب، ألقوا القبض على المتهمين "ن.ع." مدير إدارة أملاك الدولة بحي الجناين، و"م. س." موظف بالإدارة، في 26 سبتمبر الماضي، متلبسين بتقاضي رشوة مالية.

وكشفت تحقيقات النيابة مع المتهمين، تورط عدد من الموظفين بالديوان العام في الواقعة سواء بالمساعدة في تعطيل إصدار تصاريح إقامة المشروعات، وربطها بالحصول على رشوة مالية، أو الذين سهلوا إصدار تصاريح لمشروعات غير مجدية بنطاق الحي.

وكان إيهاب فرغلي، تولي رئاسة حي الجناين في 27 يناير الماضي، بعد صدور قرار بندبه للعمل رئيسًا للحي، ضمن 91 رئيس حي ومركز مدينة صدر لهم قرارات من أحمد زكي بدر وزير التنمية المحلية السابق.

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