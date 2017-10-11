محكمة تركية تقضي بالمؤبد على سبعة عسكريين مدانين لصلتهم بمحاولة الانقلاب

إسطنبول - (د ب أ):

قررت محكمة الجنايات العليا الـ23 في مدينة إسطنبول التركية، اليوم الثلاثاء، الحكم على 5 من أصل 7 عسكريين مسجونين متهمين بمحاولة انقلاب الخامس عشر من يوليو 2016، بالسجن المؤبد المشدد و200 عام لكل منهم، وبالمؤبد على الاثنين الآخرين مع السجن 166 عامًا لكل منهما.

وقضت المحكمة على كل من الرائد أوزجور أراز، والنقباء ياووز سليم دايي، ومحمد خير الدين شاهين، ولافنت جونجور، والملازم أول أيهان بغداد، بالسجن المؤبد بتهمة "محاولة القضاء على النظام الدستوري عبر استخدام العنف والقوة"، وأصدرت قرارًا بالسجن لمدة 200 عام على كل منهم، بتهم مختلفة من بينها "منع 18 شخصًا من حريتهم الشخصية عبر استخدام العنف والقوة".

ووفقا لوكالة "الاناضول" التركية للأنباء، قضت المحكمة أيضا بالسجن المؤبد المشدد للمساعدين محمد تركمان سيهان، وفاتح ألكان، بتهمة "محاولة القضاء على نظام الجمهورية التركية"، إلا أن المحكمة خفضت عقوبتهما وحولتها من المؤبد إلى السجن لمدة 166 عامًا و8 أشهر لكل منهما، بتهم مختلفة من بينها "منع حرية الفرد عبر استخدام العنف والقوة".

وتحمل السلطات التركية الداعية فتح الله جولن، المقيم في الولايات المتحدة، المسؤولية عن محاولة الانقلاب.

وحسب بيانات الحكومة فإن نحو 54 ألف و400 شخص يقبعون في الحبس الاحتياطي على خلفية اتهامات بالمشاركة في محاولة الانقلاب، وقد فتح القضاء التركي نحو 5000 محاكمة في هذا الملف.