حول العالم في 24 ساعة

مصراوي Masrawy

كتب - عبدالعظيم قنديل:

شهدت الساحة العالمية، اليوم الثلاثاء، العديد من الأحداث الهامة والتي كان أبرزها تفويض رئيس إقليم كتالونيا إلى البرلمان حول اعلان الاستقلال وجلسات حركتي فتح وحماس بالقاهرة، إضافة إلى إطلاق صاروخ باليستي من اليمن تجاه السعودية.

1- رئيس إقليم كتالونيا يفوض البرلمان الإسباني لإعلان الاستقلال

رئيس إقليم كتالونيا كارليس بوتشيمون اليوم (أ ف ب)

أعلن كارليس بوتشيمون، رئيس إقليم كتالونيا، استقلال بلاده، لكنه فوض البرلمان لإعلان الاستقلال بشكل رسمي، ولإفساح المجال لإجراء حوار مع الحكومة الإسبانية، على حد قوله.

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2- فتح" و"حماس" تعقدان أولى جلسات الحوار الوطني الفلسطيني بالقاهرة

اجتماع قيادات حركتي فتح وحماس في القاهرة (أ ف ب)

عقدت حركتا فتح وحماس الجلسة الأولى للحوار الوطني الفلسطيني بالقاهرة برعاية مصرية.

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3- بوتين يقيل العديد من حكام الأقاليم

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين (أ ف ب)

أقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين العديد من حكام الأقاليم، قبل أشهر قليلة من الانتخابات الرئاسية.

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4- الحوثيون يطلقون صاروخا على مركز قيادة الجيش السعودي بجازان

إطلاق صاروخ باليستي (أ ف ب)

أعلنت جماعة أنصار الله الحوثية في اليمن إطلاق صاروخ باليستي على مركز لقيادة الجيش السعودي في منطقة جازان جنوب المملكة.

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5- انتهاء الجولة الثانية من انتخابات اليونسكو

مقر منظمة اليونسكو في باريس (أ ف ب)

انتهت الجولة الثانية من الانتخابات على منصب مدير عام منظمة اليونسكو بعد فشل المرشحين في الحصول على الأغلبية المطلقة (30 صوتًا).

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