«أوبل» تعلن عن النسخة الحديثة من «كورسا» في هذا الموعد

التحرير

ارسال بياناتك

اضف تعليق ارسال بياناتك

حددت شركة "أوبل" الألمانية موعدة ظهور السيارة المعدلة لـ"كورسا" بحلول عام 2020، وذلك بعد الإعلان عن عزمها إضافة بعض التعديلات الفنية والاعتماد على التقنيات الفرنسية المتقدمة.

وبحسب موقع "كاراديسياك"، فإن الشركة الألمانية ستعمد خلال العامين المقبلين على تطوير الجوانب الفنية لسياراتها، عن طريق الاعتماد على محركات "بيجو" المحدثة.

شاهد أيضا

وتعكف الشركة في الوقت الحالي على متابعة الخطة التسويقية والفنية الخاصة بإصدارتها الجديدة، والتي من المتوقع أن يبدأ التعديل فيها خلال الأشهر المتبقية من 2017.