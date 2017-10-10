أخبار عاجلة

تيلرسون يشدد على دعم وحدة العراق خلال اتصال هاتفي مع العبادي -
حول العالم في 24 ساعة -
مساء الأنوار - حسين الشحات لاعب المقاصة يكشف سر العودة أمام طنطا والهاتريك الذي سجله -
أمم إفريقيا للطائرة - مباراة مصر و رواندا بربع نهائي بطولة أمم إفريقيا للكرة الطائرة -
قصة الحاجة فكيهة : أعادت 60 ألف جنيه لصاحبها ورفضت المكافأة -
مساء الأنوار - مصطفى محمد لاعب طنطا يتحدث عن هدفه الرائع في مرمى المقاصة -
مساء الأنوار - الزمالك يذبح عجلا لفك النحس ونيبوشا يفكر في التعاقد مع لوكاس سيمون -
الصحة: وحدات طب الأسرة ستقدم 85% من الخدمة بقانون التأمين الصحي الجديد -
"عبدالتواب" يكشف تفاصيل زيارة وفد وزارة الزراعة لإيطاليا -
جمارك مطار القاهرة تحبط محاولة تهريب هواتف محمولة بـ 400 ألف جنيه -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار السيارات
  3. التحرير

«أوبل» تعلن عن النسخة الحديثة من «كورسا» في هذا الموعد

Google+ Print
«أوبل» تعلن عن النسخة الحديثة من «كورسا» في هذا الموعد «أوبل» تعلن عن النسخة الحديثة من «كورسا» في هذا الموعد

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

حددت شركة "أوبل" الألمانية موعدة ظهور السيارة المعدلة لـ"كورسا" بحلول عام 2020، وذلك بعد الإعلان عن عزمها إضافة بعض التعديلات الفنية والاعتماد على التقنيات الفرنسية المتقدمة.

وبحسب موقع "كاراديسياك"، فإن الشركة الألمانية ستعمد خلال العامين المقبلين على تطوير الجوانب الفنية لسياراتها، عن طريق الاعتماد على محركات "بيجو" المحدثة.

شاهد أيضا

وتعكف الشركة في الوقت الحالي على متابعة الخطة التسويقية والفنية الخاصة بإصدارتها الجديدة، والتي من المتوقع أن يبدأ التعديل فيها خلال الأشهر المتبقية من 2017.

 

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

مواضيع متعلقة
طاهر: «رفضنا نعمل فراغ إداري في النادي.. ومش هقول لحد ينتخب مين»

طاهر: «رفضنا نعمل فراغ إداري في النادي.. ومش هقول لحد ينتخب مين»

محمود طاهر: «أنا مؤدب أوي وما يحدث من اللجنة الأوليمبية بلطجة»

محمود طاهر: «أنا مؤدب أوي وما يحدث من اللجنة الأوليمبية بلطجة»

صاحب أول «هاتريك» بالدوري.. 10 معلومات لا تفوتك عن حسين الشحات

صاحب أول «هاتريك» بالدوري.. 10 معلومات لا تفوتك عن حسين الشحات

يد الأهلي تعبر إلى نصف النهائي لمواجهة الزمالك في البطولة الأفريقية

يد الأهلي تعبر إلى نصف النهائي لمواجهة الزمالك في البطولة الأفريقية