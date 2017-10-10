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«بورش» تكشف عن أسرع سيارة كهربائية في العالم

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«بورش» تكشف عن أسرع سيارة كهربائية في العالم «بورش» تكشف عن أسرع سيارة كهربائية في العالم

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كشفت شركة "بورش" الألمانية، عن سيارتها الجديدة "كايمان" التي تعمل بشكل كامل عبر الطاقة الكهربائية، لتصبح أسرع سيارة تنتمي لهذا الطراز العالمي.

وبحسب موقع "مجلة كار" البريطانية، فإن الشركة الألمانية أكدت أن السيارة الرياضية الفاخرة تتمتع بقدرات على التسارع تصل بها من السرعة 0 إلى 100 كم/ ساعة في زمن 3.3 ثانية فقط، لتتمكن بذلك من أن تكون أسرع سيارة كهربائية في العالم.

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وتدعم الشركة الألمانية سيارتها الكهربائية الجديدة بمحرك من طراز "GT4” بقدرات تصل إلى 200 كم بالشحن الأولي للبطارية.

 

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التحرير

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