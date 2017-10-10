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"الحكومة الإسبانية": رئيس إقليم كتالونيا ليس في موقع يخوله فرض وساطة

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مصراوي Masrawy

" الإسبانية": رئيس إقليم كتالونيا ليس في موقع يخوله فرض وساطة

11:22 م الثلاثاء 10 أكتوبر 2017

سورايا دي سانتاماريا

مدريد - (أ ش أ)

أعلنت نائبة رئيس الحكومة الإسبانية سورايا دي سانتاماريا أن رئيس إقليم كتالونيا كارليس بوتجيمون ليس في موقع يخوله فرض وساطة.

وقال دي سانتاماريا - حسبما نقلت قناة (سكاي نيوز بالعربية)، مساء اليوم الثلاثاء - إن الحكومة ستعقد جلسة طارئة لمناقشة أزمة إقليم كتالونيا، مشيرة إلى أن الحكومة ستقرر الخطوات التالية بشأن الإقليم خلال بضعة أيام.

ورفضت الحكومة الإسبانية ما اعتبرت أنه إعلان استقلال "ضمني" من قبل رئيس كتالونيا كارليس بوتجيمون، بعدما ترك الباب مفتوحا أمام الانفصال لكن بدون إعلانه بشكل صريح عن إسبانيا.

وكان رئيس إقليم كتالونيا قد قال إنه يقبل "تفويض الشعب" لكي تصبح المنطقة "جمهورية مستقلة"، لكنه اقترح تعليق التطبيق الفوري لإعلان الاستقلال لكي يفسح المجال أمام الحوار.

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