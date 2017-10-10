مجلس الوزراء السعودي يرحب بتطور جهود المصالحة الفلسطينية
مجلس الوزراء السعودي يرحب بتطور جهود المصالحة الفلسطينية
11:21 م الثلاثاء 10 أكتوبر 2017
مجلس الوزراء السعودي
الرياض - (أ ش أ)
رحب مجلس الوزراء السعودي خلال اجتماعه اليوم في الرياض برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود عاهل المملكة السعودية بتطور جهود المصالحة الفلسطينية معبرا عن تطلع المملكة السعودية إلى أن تثمر جهود حكومة الوفاق في تكريس الوحدة الوطنية وتوحيد الصف الفلسطيني وبما يستجيب وطموحات الشعب الفلسطيني.
وقال وزير الثقافة والإعلام السعودي الدكتور عواد العواد، في تصريح عقب الاجتماع، إن المجلس جدد إدانة المملكة واستنكارها الشديدين للتفجير الذي وقع في إقليم بلوشستان جنوب باكستان والهجوم على دورية مشتركة جنوب غرب النيجر معبرا عن العزاء والمواساة لذوي الضحايا ولحكومتي وشعبي الدولتين مؤكدا وقوف المملكة معها ضد الإرهاب والتطرف.
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