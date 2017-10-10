تغريم روسيا 354 ألف دولار تعويضا عن مقتل 21 شيشانيا قبل 17 عاما

موسكو - (أ ش أ)

أصدرت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، والتي تتخذ من ستراسبورغ مقرا لها، حكما يقضي بأن تدفع السلطات الروسية مبلغا وقدره 300 ألف يورو (354 ألف دولار أمريكي) تعويضات على دعاوى قضائية حرّكها 20 مواطنا روسيا ممن قُتِل ذويهم في الشيشان قبل 17 عاما.

وقالت المحكمة، نقلا عن وكالة (تاس) الروسية، اليوم الثلاثاء، إن 21 من أقرباء المدّعين، كانوا قد لقوا مصرعهم في الـ 5 من فبراير عام 2000 في عملية نفذتها قوات أمنية روسية بإحدى ضواحي العاصمة الشيشانية غروزني.

وأضافت المحكمة "أن ثمة انتهاكا للمادة 2 من اتفاقية الاتحاد الأوروبي لحقوق الإنسان فيما يتعلق بالفشل في إجراء تحقيق ناجح في وفيّات أقارب المدّعين بعد نوفمبر 2007".

وكان تحقيقٌ قد تم فَتْحه، لكنه لم يجرِ بالشكل الصحيح.

وأمرت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، السلطات الروسية بدفع مبلغ 15 ألف يورو للمدّعين ومبلغ 500ر2 يورو لتغطية مصاريف الإجراءات القضائية.