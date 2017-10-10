مصدر: إيقاف ضابط بقسم المعادي لتورطه مع تشكيل عصابي
مصدر: إيقاف ضابط بقسم المعادي لتورطه مع تشكيل عصابي
11:14 م الثلاثاء 10 أكتوبر 2017
كتب - محمد الصاوي:
قال مصدر أمني بمديرية أمن القاهرة، إن اللواء مجدي عبد الغفار وزير الداخلية، أصدر قرارا بإيقاف المقدم "م. ا." ضابط بمباحث قسم شرطة المعادي عن العمل ورفعه من أعمال البحث الجنائي؛ بسبب تورطه مع تشكيل عصابي.
وأضاف المصدر أن الضابط اتفق مع شخصين على تزوير مستندات وتوكيلات للاستيلاء على فيلا ملك إحدى الأميرات بمنطقة المعادي قيمتها ١١٠ ملاين جنيه.
وشدد المصدر في تصريحات لمصراوي، على أن وزارة الداخلية لن تتستر على أحد، وستقدم العناصر الفاسدة للمحاكمة.
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