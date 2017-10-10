المنوفية | إحالة مديرة وحدة صحية و12 من العاملين للتحقيق
المنوفية | إحالة مديرة وحدة صحية و12 من العاملين للتحقيق
11:12 م الثلاثاء 10 أكتوبر 2017
المنوفية
المنوفية - مروة فاضل:
قرر سمير عتريس، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة بركة السبع، بمحافظة المنوفية، اليوم الثلاثاء، إحالة مديرة الوحدة الصحية بقرية طنبشا و١٢ من العاملين بها إلى التحقيق بسبب تدني مستوى الوحدة.
جاء ذلك خلال جولة تفقدية بالقرية، مطالبًا بإزالة الاشغالات من شوارع القرية وكذلك شن حملات علي المحلات المخالفة.
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