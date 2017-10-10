لميس الحديدي عن الختان: البنات تدفعن ثمن جهل أهلها (فيديو)

التحرير

ارسال بياناتك

اضف تعليق ارسال بياناتك

قالت الإعلامية لميس الحديدي، مساء الثلاثاء، إن الأمم المتحدة تحتفل غدًا الأربعاء، باليوم العالمي للفتاة، في حين أن مصر مازلت تعاني من ظاهرة الختان.

أضافت الحديدي، خلال تقديمها برنامج «هنا العاصمة»، عبر فضائية «سي بي سي»، أن «الختان جريمة في حق كل بنت تدفع ثمن جهل أهلها».

شاهد أيضا

تابعت: «إحساس مرعب لما البنت تمشي مع مامتها وهي مش عارفة هي رايحة فين.. وألم يفضل مستمر لما يتقطع جزء من جسمها».

ومنذ خمس سنوات أعلنت الأمم المتحدة في 11 أكتوبر الاحتفال بالفتاة، وتدشين ذلك اليوم للاحتفال بها من كل عام، وذلك لدعم الأولويات الأساسية من أجل حماية حقوق الفتيات والمزيد من الفرص للحياة أفضل، وزيادة الوعي من عدم المساواة التي تواجهها الفتيات في جميع أنحاء العالم على أساس جنسهن.