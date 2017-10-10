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الحسيني: مشيرة خطاب لم تكن مقربة لسوزان مبارك (فيديو)

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الحسيني: مشيرة خطاب لم تكن مقربة لسوزان مبارك (فيديو) الحسيني: مشيرة خطاب لم تكن مقربة لسوزان مبارك (فيديو)

التحرير

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قال الإعلامي يوسف الحسيني، عن ترشح السفيرة مشيرة خطاب لمنصب الأمين العام لمنظمة اليونيسكو، إنها من أشد المدافعين عن الحريات بشكل عام وخاصة حقوق المرأة بشكل خاصة، ولم تكن من أصحاب الحظوة والاهتمام من قبل سوزان مبارك أو من أصدقائها أو المقربين إليها.

وأضاف الحسيني خلال برنامج «بتوقيت القاهرة»، المذاع على قناة «أون لايف»، اليوم الثلاثاء، ردًا على معارضي ترشحها للمنصب الحالي باعتبار أنها محسوبة على النظام القديم (الرئيس السابق محمد حسني مبارك): «يوجد فرق بين أنك تعارض النظام الحالي وبين دعم مرشح مصري في أي محفل عالمي، والاختلاف أيضًا في هذه الأمور يجب أن يكون موضوعي»، متابعًا: «فماينفعش نلبس الأمور لبعض، فهذه السيدة من أشد المدافعين عن الحريات».

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أعلنت نتائج انتخابات الجولة الثانية لمدير عام منظمة اليونيسكو التي تجرى في العاصمة الفرنسية باريس، إذ حصلت المرشحة المصرية السفيرة مشيرة خطاب على 12 صوتا بينما حصل مرشح قطر على 20 صوتا وفرنسا 13 صوتا والصين 5 وفيتنام 5  ولبنان 3.

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التحرير

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