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إسرائيل تنفي تصريح سفيرها في اليونسكو «العدائي» ضد مصر

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إسرائيل تنفي تصريح سفيرها في اليونسكو «العدائي» ضد مصر إسرائيل تنفي تصريح سفيرها في اليونسكو «العدائي» ضد مصر

التحرير

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نفت وزارة الخارجية الإسرائيلية، اليوم الثلاثاء، صحة التصريحات المنسوبة لسفير إسرائيل لدى منظمة اليونسكو، الذي قال خلالها إن "وجود مرشحين عرب على منصب المدير العام للمنظمة، في مقدمة الحاصلين على الأصوات، أمر سيء لإسرائيل وأيضًا لليونسكو"، قائلة إنه "في كل الأحوال فإن التصريح لا يمثل موقف الإسرائيلية".

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي أجراه مدير عام وزارة الخارجية الإسرائيلية، يوفال روتيم، مع سفير لدى إسرائيل حازم خيرت، وفق بيان للسفارة الإسرائيلية في القاهرة.

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وتصدر حمد بن عبد العزيز الكواري، وزير الثقافة القطري السابق نتائج الجولة الأولى بـ 19 صوتًا في انتخابات تجرى في باريس على منصب مدير عام منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة "يونسكو".

وحازت مرشحة مصر مشيرة خطاب 11 صوتًا، وحصل فيرا خوري من لبنان على 6 أصوات، فيما حصلت المرشحة الفرنسية أودريه أزولاي على 13 صوتًا.

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التحرير

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