أخبار عاجلة

تيلرسون يشدد على دعم وحدة العراق خلال اتصال هاتفي مع العبادي -
حول العالم في 24 ساعة -
مساء الأنوار - حسين الشحات لاعب المقاصة يكشف سر العودة أمام طنطا والهاتريك الذي سجله -
أمم إفريقيا للطائرة - مباراة مصر و رواندا بربع نهائي بطولة أمم إفريقيا للكرة الطائرة -
قصة الحاجة فكيهة : أعادت 60 ألف جنيه لصاحبها ورفضت المكافأة -
مساء الأنوار - مصطفى محمد لاعب طنطا يتحدث عن هدفه الرائع في مرمى المقاصة -
مساء الأنوار - الزمالك يذبح عجلا لفك النحس ونيبوشا يفكر في التعاقد مع لوكاس سيمون -
الصحة: وحدات طب الأسرة ستقدم 85% من الخدمة بقانون التأمين الصحي الجديد -
"عبدالتواب" يكشف تفاصيل زيارة وفد وزارة الزراعة لإيطاليا -
جمارك مطار القاهرة تحبط محاولة تهريب هواتف محمولة بـ 400 ألف جنيه -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. حوادث و محاكم
  4. مصراوي Masrawy

"الداخلية" تنتهي من خطة تأمين افتتاح العاصمة الإدارية.. وتُطهر بؤر القاهرة الجديدة

Google+ Print

مصراوي Masrawy

"الداخلية" تنتهي من خطة تأمين افتتاح العاصمة الإدارية.. وتُطهر بؤر القاهرة الجديدة

11:01 م الثلاثاء 10 أكتوبر 2017

كتب - فتحي سليمان:

أنهت وزارة الداخلية خطة تأمين افتتاح المرحلة الأولى لمشروع العاصمة الإدارية الجديدة والتي من المزمع تنفيذها بداية من فجر غدًا الأربعاء، حيث تتسلم الخدمات البحثية والنظامية والإدارات النوعية بالوزارة عملية التأمين والإشراف عليه.

ووضع اللواء مجدي عبدالغفار وزير الداخلية خطة أمنية محكمة أوكل تنفيذها إلى اللواء جمال عبدالباري مساعد الوزير للأمن العام، واللواء خالد عبد العال مساعد وزير الداخلية لأمن القاهرة.

ومن المقرر أن يفتتح الرئيس عبد الفتاح ، المرحلة الأولى من مشروع العاصمة الجديدة، غدًا الأربعاء، وذلك بعد الانتهاء من الحي السكني والبدء في تنفيذ الفيلات، كما انتهت من مرافق الخط الحكومي بنسبة ٩٠ ٪‏ .

وتضمنت خطة التأمين الدفع برؤساء ومفتشي مباحث القاهرة والأمن العام وضباط العمليات الخاصة على أن تتسلم القوات مهمتها منذ الخامسة صباح غدًا الأربعاء.

وبدأت خطة التأمين منذ يومين بحملات شنتها مديرية أمن القاهرة والعمليات الخاصة ومباحث القاهرة الجديدة وشرطة المرافق على بؤر إجرامية بالتجمع الخامس ومحيط منطقة مدينتي، وألقت القبض على بعض تجار المخدرات والخارجين عن القانون.

ومشط خبراء المفرقعات بالكلاب البوليسية الأماكن المقرر افتتاحها، واستدعى قادة الداخلية المشرفون على تنفيذ الخطة الأمنية ضباطًا من إدارات المباحث بمديريات أمن القاهرة، وتم إخطارهم بأماكن تواجدهم ومهامهم في التأمين.

كان الرئيس عبد الفتاح السيسي أعلن في مارس 2015 خلال مؤتمر "دعم وتنمية الاقتصاد المصري"، عن مشروع إنشاء العاصمة الإدارية الجديدة، لتكن عاصمة عالمية وبؤرة النشاط الاقتصادي في .

وبعد مرور قرابة 31 شهرًا على إعلان الرئيس بإنشاء العاصمة، تتزين غدًا وحدات الحي السكني داخل المشروع تمهيدًا لافتتاحه.

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • الداخلية: غلق 4 صفحات على " الفيس بوك" بسبب نشر دعوات تحريضية على

    أخبار

  • ضبط 40 ألف مخالفه مرورية خلال 24 ساعة

    أخبار

  • وزير الداخلية يهنئ السيسي والمنتخب بالتأهل لكأس العالم

    أخبار

  • ضبط 61 كجم حشيش وبانجو و18 ألف قرص "كبتاجون" خلال 24 ساعة

    أخبار

إعلان

3eee6e56ad.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
أمم إفريقيا للطائرة - مباراة مصر و رواندا بربع نهائي بطولة أمم إفريقيا للكرة الطائرة

أمم إفريقيا للطائرة - مباراة مصر و رواندا بربع نهائي بطولة أمم إفريقيا للكرة الطائرة

مصرع 3 من أفراد قوات حفظ السلام الدولية في شمال مالي

مصرع 3 من أفراد قوات حفظ السلام الدولية في شمال مالي

أمم إفريقيا للطائرة - التحليل الفني لمباراة مصر ورواندا ببطولة أمم إفريقيا للكرة الطائرة

أمم إفريقيا للطائرة - التحليل الفني لمباراة مصر ورواندا ببطولة أمم إفريقيا للكرة الطائرة

أمم إفريقيا للطائرة - توقعات أداء وأجواء ماقبل مباراة مصر و رواندا بأمم إفريقيا للطائرة

أمم إفريقيا للطائرة - توقعات أداء وأجواء ماقبل مباراة مصر و رواندا بأمم إفريقيا للطائرة