"الداخلية" تنتهي من خطة تأمين افتتاح العاصمة الإدارية.. وتُطهر بؤر القاهرة الجديدة

كتب - فتحي سليمان:

أنهت وزارة الداخلية خطة تأمين افتتاح المرحلة الأولى لمشروع العاصمة الإدارية الجديدة والتي من المزمع تنفيذها بداية من فجر غدًا الأربعاء، حيث تتسلم الخدمات البحثية والنظامية والإدارات النوعية بالوزارة عملية التأمين والإشراف عليه.

ووضع اللواء مجدي عبدالغفار وزير الداخلية خطة أمنية محكمة أوكل تنفيذها إلى اللواء جمال عبدالباري مساعد الوزير للأمن العام، واللواء خالد عبد العال مساعد وزير الداخلية لأمن القاهرة.

ومن المقرر أن يفتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي، المرحلة الأولى من مشروع العاصمة الجديدة، غدًا الأربعاء، وذلك بعد الانتهاء من الحي السكني والبدء في تنفيذ الفيلات، كما انتهت الحكومة من مرافق الخط الحكومي بنسبة ٩٠ ٪‏ .

وتضمنت خطة التأمين الدفع برؤساء ومفتشي مباحث القاهرة والأمن العام وضباط العمليات الخاصة على أن تتسلم القوات مهمتها منذ الخامسة صباح غدًا الأربعاء.

وبدأت خطة التأمين منذ يومين بحملات شنتها مديرية أمن القاهرة والعمليات الخاصة ومباحث القاهرة الجديدة وشرطة المرافق على بؤر إجرامية بالتجمع الخامس ومحيط منطقة مدينتي، وألقت القبض على بعض تجار المخدرات والخارجين عن القانون.

ومشط خبراء المفرقعات بالكلاب البوليسية الأماكن المقرر افتتاحها، واستدعى قادة الداخلية المشرفون على تنفيذ الخطة الأمنية ضباطًا من إدارات المباحث بمديريات أمن القاهرة، وتم إخطارهم بأماكن تواجدهم ومهامهم في التأمين.

كان الرئيس عبد الفتاح السيسي أعلن في مارس 2015 خلال مؤتمر "دعم وتنمية الاقتصاد المصري"، عن مشروع إنشاء العاصمة الإدارية الجديدة، لتكن عاصمة عالمية وبؤرة النشاط الاقتصادي في مصر.

وبعد مرور قرابة 31 شهرًا على إعلان الرئيس بإنشاء العاصمة، تتزين غدًا وحدات الحي السكني داخل المشروع تمهيدًا لافتتاحه.