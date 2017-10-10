محافظ أسوان يناقش مع مسؤولي المرور مشكلات خطوط السير والمواقف

أسوان - إيهاب عمران:

عقد اللواء مجدى حجازي محافظ أسوان، اليوم الثلاثاء، اجتماعًا موسعًا لمناقشة أسلوب وآلية إدارة الحركة المرورية على كافة الخطوط داخل المحافظة لتحقيق السيطرة والانضباط المرورى بالشارع الأسوانى وذلك بحضور السكرتير العام المساعد ومدير عام إدارة المرور ورئيس مباحث المرور، بجانب مديري الشئون القانونية والمالية والمواقف بالمحافظة، فضلاً عن مدير مشروع النقل الداخلي التابع للمحافظة.

وأعطى اللواء مجدى حجازي توجيهاته للسكرتير العام المساعد بعقد اجتماع غدًا مع مديري المرور والمواقف والمختصين للبدء فى تشغيل موقف السرفيس الجديد بجوار كوبري الشيخ عيسى والذي سيربط وسط المدينة بمنطقة الصداقة الجديدة مرورًا بمنطقة الجزيرة حيث أن الموقف يقع على مساحة 2000 م2 ويستوعب حوالى 60 سيارة سيرفيس وتم إنشاؤه بتكلفة 700 ألف جنيه.

ووجه مجدى حجازي رئيس مدينة أسوان بتحديد موقع مناسب داخل حى الصداقة الجديد ليكون بمثابة موقف مؤقت لاستقبال سيارات السرفيس من خط السيل والجزيرة، مكلفاً مسئولي المرور بعمل اجتماع تنسيقي مع سائقي بعض خطوط السير فى اتجاه مدينة أسوان الجديدة ومنطقة كركر وحى المحمودية لحل مشكلة نقص عمل السيارات على هذه الخطوط على الرغم من حصولهم على تراخيص لها بحيث يتم إعداد جدول شهري بعدد السيارات التى تعمل على كل خط ويتم التناوب فيما بينهم بشكل عادل.