أخبار عاجلة

بالفيديو.. خالد الجندي يدعو للسيسى: «ربنا يقيك شر الماكرين» -
فيديو| خالد الجندي مهاجما الأوقاف والتعليم: «التحرش سبب فشلكم» -
سبورتينج براجا يتعادل مع ماريتيمو 3-3 بالدوري البرتغالي لكرة القدم -
علاء عبد المنعم عن حكم سعودية الجزيرتين: «علامة من علامات الساعة» -
أسعار العملات اليوم الإثنين 3 إبريل 2017 في بنك مصر -
سعر الريال السعودي اليوم الإثنين 3-4-2017 بالبنوك والسوق السوداء -
سعر الحديد والأسمنت اليوم الإثنين 3/4/2017 -
سعر الذهب اليوم الإثنين 3 إبريل 2017 في مصر -
سعر الدولار اليوم الإثنين 3-4-2017 بالبنوك والسوق السوداء -
بالصور.. محافظ دمياط يقود حملة لغلق المقاهي بعد منتصف الليل -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  4. أونا

وزير التموين : إعادة صرف حصة الزيت التمويني لتصبح كيلو ونصف للفرد

  • 11
Google+ Print
وزير التموين : إعادة صرف حصة الزيت التمويني لتصبح كيلو ونصف للفرد وزير التموين : إعادة صرف حصة الزيت التمويني لتصبح كيلو ونصف للفرد


> أصدر الدكتورمحمد ابو شادى – وزير والتجارة الداخلية قرارا بإعادة صرف حصة الزيت التموينى الموزعة على البطاقات التموينية لتكون ( واحد ونصف كيلو للفرد ) بمعدل نصف كيلو زيت حصة أساسية بالإضافة الى واحد كيلو زيت حصة إضافية بحد أقصى 4 افراد للبطاقة فى اطارمراعاة للبعد الاجتماعي وحرصا على صالح مواطنى .

وأشارت وزارة التموين والتجارة الداخلية فى بيان لها اليوم الى ان الدكتور باسم عودة وزير التموين السابق قد قام بتخفيض حصة الزيت لتكون 900 جرام ( 1 لتر ) عباد شمس لكل فرد
> كما اصدر ابو شادي قرارا بعودة توزيع الزيت المخلوط من ( زيت عباد الشمس + زيت فول صويا).
> وفى سياق متصل، تعتذر وزارة التموين والتجارة الداخلية لبعض حائزى البطاقات التموينية عن تأخرهم فى صرف حصة الزيت التموينى على اثر قرار للوزير السابق بتحويل الزيت المخلوط الى زيت عباد الشمس مما كان له الاثر السلبى فى تأخير صرف حصة التموين من الزيت كاملة وتتعهد الوزارة بالتأكيد على أحقيتهم فى صرفها فى الشهر التالى.
> أ ش أ

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

مواضيع متعلقة
أسعار العملات اليوم الإثنين 3 إبريل 2017 في بنك مصر

أسعار العملات اليوم الإثنين 3 إبريل 2017 في بنك مصر

سعر الذهب اليوم الإثنين 3 إبريل 2017 في مصر

سعر الذهب اليوم الإثنين 3 إبريل 2017 في مصر

نشر نص حكم "محكمة الأمور المستعجلة" ويفصل في "مصرية تيران وصنافير"

نشر نص حكم "محكمة الأمور المستعجلة" ويفصل في "مصرية تيران وصنافير"

فيديو| رئيس المصري: سنوافق على بيع جمعة وكابوريا بشرط

فيديو| رئيس المصري: سنوافق على بيع جمعة وكابوريا بشرط