وزير التموين : إعادة صرف حصة الزيت التمويني لتصبح كيلو ونصف للفرد



> أصدر الدكتورمحمد ابو شادى – وزير التموين والتجارة الداخلية قرارا بإعادة صرف حصة الزيت التموينى الموزعة على البطاقات التموينية لتكون ( واحد ونصف كيلو للفرد ) بمعدل نصف كيلو زيت حصة أساسية بالإضافة الى واحد كيلو زيت حصة إضافية بحد أقصى 4 افراد للبطاقة فى اطارمراعاة للبعد الاجتماعي وحرصا على صالح مواطنى مصر.

وأشارت وزارة التموين والتجارة الداخلية فى بيان لها اليوم الى ان الدكتور باسم عودة وزير التموين السابق قد قام بتخفيض حصة الزيت لتكون 900 جرام ( 1 لتر ) عباد شمس لكل فرد

> كما اصدر ابو شادي قرارا بعودة توزيع الزيت المخلوط من ( زيت عباد الشمس + زيت فول صويا).

> وفى سياق متصل، تعتذر وزارة التموين والتجارة الداخلية لبعض حائزى البطاقات التموينية عن تأخرهم فى صرف حصة الزيت التموينى على اثر قرار للوزير السابق بتحويل الزيت المخلوط الى زيت عباد الشمس مما كان له الاثر السلبى فى تأخير صرف حصة التموين من الزيت كاملة وتتعهد الوزارة بالتأكيد على أحقيتهم فى صرفها فى الشهر التالى.

> أ ش أ