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محافظ دمياط يطلق حملة لتنظيف كورنيش النيل ويناقش خطة مواجهة الأمطار

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مصراوي Masrawy

محافظ دمياط يطلق حملة لتنظيف كورنيش النيل ويناقش خطة مواجهة الأمطار

10:54 م الثلاثاء 10 أكتوبر 2017

محافظ دمياط يطلق حملة لتنظيف كورنيش النيل ويناقش خطة مواجهة الأمطار

خلال الاجتماع الذي عقده محافظ دمياط

دمياط - محمد إبراهيم:

أطلق الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه، محافظ دمياط، حملة لنظافة كورنيش النيل في المنطقة من نادي الشرطة وحتى بداية منطقة الدعائم بالأعصر ووجه بإزالة القمامة والرواسب والهيش والبوص الموجودة بطول الكورنيش مع إعادة الشيء لأصله في الرصيف الموجود بطول الكورنيش بالإضافة إلى صيانة جميع أعمدة الإنارة العامة وتغطية فتحاتها.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده محافظ دمياط، اليوم الثلاثاء، بحضور اللواء ممدوح طه السكرتير العام المساعد للمحافظة مع اللواء هشام عثمان رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة دمياط، ووجه بإعداد خطة شاملة للتغلب على أي مخاطر ناتجة من مياه السيول والأمطار المتوقعة خلال فصل الشتاء والتأكد من وجود خريطة لبلاعات المطر بالمدينة وكذلك الأماكن المتوقع تجمع مياه الأمطار فيها للتعامل معها فورا بالتنسيق مع جميع الجهات المعنية.

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