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وزير النقل البريطاني يرفض تحديد موعد رفع حظر الطيران عن شرم الشيخ

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مصراوي Masrawy

وزير النقل البريطاني يرفض تحديد موعد رفع حظر الطيران عن شرم الشيخ

11:05 م الثلاثاء 10 أكتوبر 2017

وزير النقل البريطاني يرفض تحديد موعد رفع حظر الطيران عن شرم الشيخ

مطار شرم الشيخ

كتب - عبدالعظيم قنديل:

أكد موقع "فلايت جلوبال"، المعني بصناعات مجال الطيران والفضاء، أن وزير النقل البريطاني كريس جريلينج لم يُحدد موعد رفع القيود المفروضة على الرحلات الجوية إلى مطار شرم الشيخ.

وخلال جلسة برلمانية، استفسر عضو البرلمان البريطاني ستيفن تيمس، أمس الاثنين، عن سبب استمرار الحظر، مضيفًا أن ذلك كان عاملاً رئيسياً في انهيار شركة "مونراك" البريطانية للطيران.

ووفقًا للتقرير، قال البرلماني البريطاني: "إن السلطات المصرية، بدعم من المملكة المتحدة، بذلت جهودًا كبيرة في تحسين الأمن في مطار شرم الشيخ، لافتًا إلى أنه تم رفع الحظر من قبل دول أوروبية أخرى.

من جهته، رد وزير النقل البريطاني قائلًا: "لم نتخذ بعد قرار استئناف الطيران إلى المنتجع السياحي، ولكن علينا أن نضع في اعتبارنا المخاوف الأمنية والمخاطر التي قد يواجها المسافرين من المملكة المتحدة".

وأضاف جريلينج أن "الحكومة البريطانية تنظر بشكل شامل فى القضية المتعلقة بشرم الشيخ، موضحًا: "بمجرد أن نشعر أننا قادرون على اتخاذ هذه الخطوة.. سنفعلها"

ومن المعروف أن ستيفن تيمس هو رئيس مجموعة العمل المكلفة بتعزيز العلاقات بين بريطانيا ومصر بالبرلمان البريطاني.

وكانت الحكومة البريطانية قد قررت فى نوفمبر 2015، تعليق الرحلات الجوية والسياحية إلى ، بعد تحطم طائرة تابعة لشركة الطيران الروسية فوق شبه جزيرة سيناء المصرية بعيد إقلاعها من مطار شرم الشيخ نتيجة عمل إرهابي، ما أدى إلى مقتل جميع ركابها الـ217، وأفراد طاقمها الـ7.

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