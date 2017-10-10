الشرطة السويسرية تعتقل شقيق منفذ هجوم الطعن في مارسيليا

جنيف - (د ب أ):

اعتقلت الشرطة السويسرية شقيق الرجل الذي نفذ هجوم الطعن بسكين في مرسيليا في مطلع أكتوبر الجاري والذي أسفر عن مقتل امرأتين.

وقال مكتب الشرطة الاتحادية السويسرية فى بيان اليوم الثلاثاء إن شقيق التونسى احمد حناشي (29 عاما) "معروف لدى الشرطة لارتباطه بمنظمات ارهابية جهادية".

ولم يتضح بعد ما اذا كان الشقيق متورطا فى حادث مرسيليا الذى قام خلاله حناشي بطعن امرأتين قبل ان يقتله الجنود بالرصاص.

وتم اعتقال شقيق حناشي أول أمس الأحد مع شريكته فى بلدة شياسو، على الحدود السويسرية الايطالية. وسيتم تسليمهما الى تونس، وفقا لما ذكرته متحدثة باسم الشرطة لوكالة الأنباء الألمانية.

وكانت الشرطة قد ذكرت فى وقت سابق إنه تم احتجاز رجلين وليس رجل وامرأة.

وكانت قوات قد أطلقت النار على منفذ هجوم مارسيليا فأردته قتيلا.

ووفقا لشهود عيان، فقد صاح المهاجم "الله أكبر". وأعلن تنظيم داعش المسؤولية عن الهجوم.