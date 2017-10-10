"الأناضول": وفد إسرائيلي يصل القاهرة

(مصراوى)

أكدت وكالة أنباء "الأناضول" وصول وفد إسرائيلي إلى القاهرة، اليوم الثلاثاء، في زيارة تستغرق ساعات لم يُعلن عنها مسبقاً، وذلك وفق مصادر أمنية مصرية.

كما نقلت الوكالة التركية عن مصادر أمنية، في مطار القاهرة الدولي، قولها إن وفدًا إسرائيليًا (لم تحدد عدده) وصل إلى مطار القاهرة، على متن طائرة خاصة قادمًا من تل أبيب.

وتتزامن هذه الزيارة مع انطلاق جولة حوار فلسطيني بين حركتي المقاومة الإسلامية "حماس" والتحرير الوطني الفلسطينية (فتح)، في القاهرة، اليوم.

وبحسب "الأناضول"، أوضحت المصادر أنه لا توجد علاقة بين زيارة الوفد الإسرائيلي والحوار الفلسطيني.

من جهة أخرى، أفادت تقارير إعلامية أن الوفد الإسرائيلي يتبع لمجموعة "تمار" الإسرائيلية لحقول الغاز الطبيعي، حيث تهدف الزيارة إلى بحث تصدير الغاز إلى إحدى الشركات المصرية.