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فتح وحماس تجددان بالقاهرة عزمهما لتحقيق الوحدة الوطنية

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مصراوي Masrawy

فتح وحماس تجددان بالقاهرة عزمهما لتحقيق الوحدة الوطنية

10:52 م الثلاثاء 10 أكتوبر 2017

فتح وحماس تجددان بالقاهرة عزمهما لتحقيق الوحدة الوطنية

الرئيس الفلسطيني و اسماعيل هنية

القاهرة - (د ب أ):

أعلنت كل من حركتي فتح وحماس، في بيان مشترك صدر عقب انتهاء الجلسة الأولي من المحادثات اليوم الثلاثاء، أنه "انطلاقا من الشعور بالمسؤولية الوطنية واستجابة لتطلعات الشعب الفلسطيني في إنهاء الانقسام وتحقيق الوحدة الوطنية وتعزيز صمود الشعب الفلسطيني وتلبية لدعوة كريمة من جمهورية العربية الشقيقة عقدت حركتا فتح وحماس الجلسة الأولى للحوار الوطني الفلسطيني بالقاهرة برعاية مصرية اليوم الثلاثاء".

وتقدمت الحركتان في البيان المشترك، بالشكر والامتنان للقيادة المصرية لرعايتها جهود إنهاء الانقسام وإتمام المصالحة والتي اتخذت أولى خطواتها بحل اللجنة الإدارية بقطاع غزة وبدء حكومة الوفاق الوطني تولي مهامها بالقطاع.

وأشار البيان إلى أنه تم التطرق لعدد من موضوعات ملف المصالحة الفلسطينية بعمق بهدف رفع المعاناة عن كاهل الشعب الفلسطيني وتخفيف الأوضاع المعيشية في قطاع غزة.

وسادت المباحثات أجواء إيجابية حيث أكد المشاركون على تطلعهم لمواصلة الحوار غدا الأربعاء بنفس الروح البناءة.

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