أخبار عاجلة

قصة الحاجة فكيهة : أعادت 60 ألف جنيه لصاحبها ورفضت المكافأة -
مساء الأنوار - مصطفى محمد لاعب طنطا يتحدث عن هدفه الرائع في مرمى المقاصة -
مساء الأنوار - الزمالك يذبح عجلا لفك النحس ونيبوشا يفكر في التعاقد مع لوكاس سيمون -
الصحة: وحدات طب الأسرة ستقدم 85% من الخدمة بقانون التأمين الصحي الجديد -
"عبدالتواب" يكشف تفاصيل زيارة وفد وزارة الزراعة لإيطاليا -
جمارك مطار القاهرة تحبط محاولة تهريب هواتف محمولة بـ 400 ألف جنيه -
تقرير للأمم المتحدة يحمّل الأسد مسؤولية هجوم الغاز في خان شيخون -
تيلرسون: الأسد سيتخلى عن منصبه في إطار عملية السلام -
اليونان تحصل على حزمة انقاذ إضافية بقيمة 800 مليون يورو -
مساء الأنوار - كواليس زيارة وزير الرياضة للنادي الأهلي قبل النهائي الإفريقي وموقف اتحاد الكرة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. مصراوي Masrawy

فتح" و"حماس" تعقدان أولى جلسات الحوار الوطني الفلسطيني بالقاهرة

Google+ Print

مصراوي Masrawy

فتح" و"حماس" تعقدان أولى جلسات الحوار الوطني الفلسطيني بالقاهرة

10:51 م الثلاثاء 10 أكتوبر 2017

فتح

فتح" و"حماس" تعقدان أولى جلسات الحوار الوطني الفلس

(مصراوي)

عقدت حركتا فتح وحماس الجلسة الأولى للحوار الوطني الفلسطيني بالقاهرة برعاية مصرية اليوم الثلاثاء.

وتقدمت الحركتان في بيان مشترك بالشكر والامتنان في للقيادة المصرية لرعايتها جهود إنهاء الانقسام وإتمام المصالحة والتي اتخذت أولى خطواتها بحل اللجنة الإدارية بقطاع غزة وبدء حكومة الوفاق الوطني تولي مهامها بالقطاع.

وأشار البيان المشترك الذي صدر عقب انتهاء الجلسة الأولي إلى أنه تمت مناقشة عدد من موضوعات ملف المصالحة الفلسطينية بعمق بهدف رفع المعاناة عن كاهل الشعب الفلسطيني وتخفيف الأوضاع المعيشية في قطاع غزة.

وقد سادت المباحثات أجواء إيجابية وأكد المشاركون على تطلعهم لمواصلة الحوار يوم غد الأربعاء بنفس الروح البناءة.

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • "الأناضول": وفد إسرائيلي يصل القاهرة لبحث ملف الغاز

    أخبار

  • فتح وحماس تجددان بالقاهرة عزمهما لتحقيق الوحدة الوطنية

    أخبار

  • رئيس وفد فتح: أول جلسات الحوار مع حماس تركز على تمكين في غزة

    أخبار

  • حماس تعلن رسميا انتخاب العاروري نائبا لإسماعيل هنية

    أخبار

إعلان

38d6e026f4.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
"المهن التعليمية": الحكومة وافقت على تعديلات قانون النقابة وننتظر البرلمان

"المهن التعليمية": الحكومة وافقت على تعديلات قانون النقابة وننتظر البرلمان

الحكومة الأردنية: مشروع "نيوم" سيرفع معدلات النمو في المنطقة

الحكومة الأردنية: مشروع "نيوم" سيرفع معدلات النمو في المنطقة

الملك فيليم ألكسندر ينصب الحكومة الهولندية الجديدة

الملك فيليم ألكسندر ينصب الحكومة الهولندية الجديدة

«المخطئ يتحمل».. برلمانية: قرارات الحكومة الخاطئة كلفتها 872 مليون جنيه

«المخطئ يتحمل».. برلمانية: قرارات الحكومة الخاطئة كلفتها 872 مليون جنيه