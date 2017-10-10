فتح" و"حماس" تعقدان أولى جلسات الحوار الوطني الفلسطيني بالقاهرة
فتح" و"حماس" تعقدان أولى جلسات الحوار الوطني الفلسطيني بالقاهرة
10:51 م الثلاثاء 10 أكتوبر 2017
فتح" و"حماس" تعقدان أولى جلسات الحوار الوطني الفلس
(مصراوي)
عقدت حركتا فتح وحماس الجلسة الأولى للحوار الوطني الفلسطيني بالقاهرة برعاية مصرية اليوم الثلاثاء.
وتقدمت الحركتان في بيان مشترك بالشكر والامتنان في للقيادة المصرية لرعايتها جهود إنهاء الانقسام وإتمام المصالحة والتي اتخذت أولى خطواتها بحل اللجنة الإدارية بقطاع غزة وبدء حكومة الوفاق الوطني تولي مهامها بالقطاع.
وأشار البيان المشترك الذي صدر عقب انتهاء الجلسة الأولي إلى أنه تمت مناقشة عدد من موضوعات ملف المصالحة الفلسطينية بعمق بهدف رفع المعاناة عن كاهل الشعب الفلسطيني وتخفيف الأوضاع المعيشية في قطاع غزة.
وقد سادت المباحثات أجواء إيجابية وأكد المشاركون على تطلعهم لمواصلة الحوار يوم غد الأربعاء بنفس الروح البناءة.
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