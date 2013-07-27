الدعوة السلفية تدين “سفك الدماء” في “موقعة طريق النصر”

استنكرت الدعو السلفية الأحداث التى وقعت فجر اليوم بطريق النصر ، وأعلنت أنها بريئة ممن حرض أو أمر أو قام بقتل أبناء الشعب المصرى وسفك الدماء المعصومة ، سائلين الله أن يرحم الضحايا وأن يشفى المصابين.

وأضافت الدعوة السلفية فى بيان لها أنها تذكر الجميع بتقوى الله في أمر الدماء ، موضحين أنه لا يصح لأحد أن يفوض في أمر سفك الدماء بغير حق ، وأن الله هو الذي خلق هذه النفوس ، وهو وحده الذي له الإذن في إزهاقها وليس الناس ، وأن حرمة الدم المعصوم كحرمة الشهر الحرام في البلد الحرام في أعظم الأيام حرمة عند الله ، قال النبي صلى الله عليه وسلم : ” كل المسلم على المسلم حرام ، دمه وماله وعرضه “.