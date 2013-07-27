أخبار عاجلة

بالفيديو.. خالد الجندي يدعو للسيسى: «ربنا يقيك شر الماكرين» -
فيديو| خالد الجندي مهاجما الأوقاف والتعليم: «التحرش سبب فشلكم» -
سبورتينج براجا يتعادل مع ماريتيمو 3-3 بالدوري البرتغالي لكرة القدم -
علاء عبد المنعم عن حكم سعودية الجزيرتين: «علامة من علامات الساعة» -
أسعار العملات اليوم الإثنين 3 إبريل 2017 في بنك مصر -
سعر الريال السعودي اليوم الإثنين 3-4-2017 بالبنوك والسوق السوداء -
سعر الحديد والأسمنت اليوم الإثنين 3/4/2017 -
سعر الذهب اليوم الإثنين 3 إبريل 2017 في مصر -
سعر الدولار اليوم الإثنين 3-4-2017 بالبنوك والسوق السوداء -
بالصور.. محافظ دمياط يقود حملة لغلق المقاهي بعد منتصف الليل -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  4. أونا

الدعوة السلفية تدين “سفك الدماء” في “موقعة طريق النصر”

  • 18
Google+ Print
الدعوة السلفية تدين “سفك الدماء” في “موقعة طريق النصر” الدعوة السلفية تدين “سفك الدماء” في “موقعة طريق النصر”

استنكرت الدعو السلفية الأحداث التى وقعت فجر اليوم بطريق النصر ، وأعلنت أنها بريئة ممن حرض أو أمر أو قام بقتل أبناء الشعب المصرى وسفك الدماء المعصومة ، سائلين الله أن يرحم الضحايا وأن يشفى المصابين.

وأضافت الدعوة السلفية فى بيان لها أنها تذكر الجميع بتقوى الله في أمر الدماء ، موضحين أنه لا يصح لأحد أن يفوض في أمر سفك الدماء بغير حق ، وأن الله هو الذي خلق هذه النفوس ، وهو وحده الذي له الإذن في إزهاقها وليس الناس ، وأن حرمة الدم المعصوم كحرمة الشهر الحرام في البلد الحرام في أعظم الأيام حرمة عند الله ، قال النبي صلى الله عليه وسلم : ” كل المسلم على المسلم حرام ، دمه وماله وعرضه “.

 

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا