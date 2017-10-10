مورينيو بعد تأهل مصر للمونديال: تأُلق صلاح لم يفاجئني (فيديو)

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أشاد جوزيه مورينيو، المدير الفني البرتغالي، لنادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، بأداء الدولي المصري محمد صلاح في الفترة الأخيرة مع ناديه ليفربول ومُنتخب بلاده.

وأكد مورينيو أنه غير مُتفاجئ على الإطلاق بأداء صلاح، لأنه يعلم أنه لاعب مُميز، ولهذا السبب اشتراه أثناء فترة توليه نادي تشيلسي، لكنه فضّل الانتقال وقتها ليحصل على دقائق لعب أكتر، وواصل: صلاح تطور كثيرًا أثناء لعبه في إيطاليا وأصبح أقوى على الصعيد البدني تحديدًا.

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وقاد محمد صلاح منتخب مصر مُنذ يومين للصعود للمونديال للمرة الأولى مُنذ 27 عامًا، بعد تسجيله هدفين في لقاء المنتخب الوطني أمام الكونغو لينتهي بهدفين مُقابل هدف.