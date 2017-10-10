أخبار عاجلة

قصة الحاجة فكيهة : أعادت 60 ألف جنيه لصاحبها ورفضت المكافأة -
مساء الأنوار - مصطفى محمد لاعب طنطا يتحدث عن هدفه الرائع في مرمى المقاصة -
مساء الأنوار - الزمالك يذبح عجلا لفك النحس ونيبوشا يفكر في التعاقد مع لوكاس سيمون -
الصحة: وحدات طب الأسرة ستقدم 85% من الخدمة بقانون التأمين الصحي الجديد -
"عبدالتواب" يكشف تفاصيل زيارة وفد وزارة الزراعة لإيطاليا -
جمارك مطار القاهرة تحبط محاولة تهريب هواتف محمولة بـ 400 ألف جنيه -
تقرير للأمم المتحدة يحمّل الأسد مسؤولية هجوم الغاز في خان شيخون -
تيلرسون: الأسد سيتخلى عن منصبه في إطار عملية السلام -
اليونان تحصل على حزمة انقاذ إضافية بقيمة 800 مليون يورو -
مساء الأنوار - كواليس زيارة وزير الرياضة للنادي الأهلي قبل النهائي الإفريقي وموقف اتحاد الكرة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. رياضة
  3. التحرير

مورينيو بعد تأهل مصر للمونديال: تأُلق صلاح لم يفاجئني (فيديو)

Google+ Print
مورينيو بعد تأهل مصر للمونديال: تأُلق صلاح لم يفاجئني (فيديو) مورينيو بعد تأهل مصر للمونديال: تأُلق صلاح لم يفاجئني (فيديو)

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

أشاد جوزيه مورينيو، المدير الفني البرتغالي، لنادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، بأداء الدولي المصري محمد صلاح في الفترة الأخيرة مع ناديه ليفربول ومُنتخب بلاده.

وأكد مورينيو أنه غير مُتفاجئ على الإطلاق بأداء صلاح، لأنه يعلم أنه لاعب مُميز، ولهذا السبب اشتراه أثناء فترة توليه نادي تشيلسي، لكنه فضّل الانتقال وقتها ليحصل على دقائق لعب أكتر، وواصل: صلاح تطور كثيرًا أثناء لعبه في إيطاليا وأصبح أقوى على الصعيد البدني تحديدًا.

شاهد أيضا

وقاد محمد صلاح منتخب مُنذ يومين للصعود للمونديال للمرة الأولى مُنذ 27 عامًا، بعد تسجيله هدفين في لقاء الوطني أمام الكونغو لينتهي بهدفين مُقابل هدف.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

مواضيع متعلقة
أمم إفريقيا للطائرة - مباراة مصر و رواندا بربع نهائي بطولة أمم إفريقيا للكرة الطائرة

أمم إفريقيا للطائرة - مباراة مصر و رواندا بربع نهائي بطولة أمم إفريقيا للكرة الطائرة

مصرع 3 من أفراد قوات حفظ السلام الدولية في شمال مالي

مصرع 3 من أفراد قوات حفظ السلام الدولية في شمال مالي

أمم إفريقيا للطائرة - التحليل الفني لمباراة مصر ورواندا ببطولة أمم إفريقيا للكرة الطائرة

أمم إفريقيا للطائرة - التحليل الفني لمباراة مصر ورواندا ببطولة أمم إفريقيا للكرة الطائرة

أمم إفريقيا للطائرة - توقعات أداء وأجواء ماقبل مباراة مصر و رواندا بأمم إفريقيا للطائرة

أمم إفريقيا للطائرة - توقعات أداء وأجواء ماقبل مباراة مصر و رواندا بأمم إفريقيا للطائرة