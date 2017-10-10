أول تعليق من أبو تريكة على المطالبة بمشاركته في مونديال روسيا

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كتب - عبد الرحمن مصطفى

علق محمد أبو تريكة، نجم النادي الأهلي ومنتخب مصر المعتزل، على مطالبة جماهير "السوشيال ميديا"، بعودته إلى الملاعب مجددًا للانضمام للمنتخب الوطني، في كأس العالم بروسيا 2018.

وكتب أبو تريكة، عبر حسابه الشخصي على «تويتر»، منذ قليل، "مشاعر طيبة أشكركم عليها ولكن الواقعية أفضل ونحن لا نسرق مجهود الآخرين فهـؤلاء الرجال يستحقون التواجد وحدهم في هذا الحدث #تريكه_في_كاس_العالم".

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كانت الجماهير قد دشنت حملة، منذ أمس الإثنين، طالبت خلالها بعودة "أبو تريكة" للمشاركة مع الفراعنة في كأس العالم بروسيا، من خلال هاشتاج "تريكة في كأس العالم".