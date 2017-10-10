شلش: الجمعية العمومية لحزب المحافظين عرس ديمقراطي

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رحب الدكتور بشرى شلش، الأمين العام لحزب المحافظين، بالحاضرين في مؤتمر الجمعية العمومية العادية للحزب، قائلا "نبدأ بأنفسنا في طرح لائحة ترسي قواعد النظام الأساسي لعمل الحزب في إطار ديمقراطي ودستوري".

وأضاف شلش، خلال اجتماع الجمعية العمومية التي عقدت في مقر الحزب بالمعادي، "هذه الجمعية تعد عرسًا ديمقراطيًا بعد التصويت على لائحتها بالإجماع فهناك بعض المواقف التي تستوجب أن نعود عليها اليوم ومنها اختيار الجمعية العمومية في العاشر من أكتوبر، جاء في ظل احتفالات مصر بذكرى أكتوبر المجيدة".

وتابع: "أوجه التحية لكل شخص في القوات المسلحة، من أحدث جندي حتى وزير الدفاع الفريق أول صدقي صبحي، وسيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، كامل التقدير لهم على مجهوداتهم في بناء الدولة ومكافحة الإرهاب".

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واستكمل: "كما أثمن وأقدر المجهود العظيم لجهاز الشرطة المصرية في مواجهة الإرهاب فلهم كامل التحية والتقدير".

وأشاد الأمين العام لحزب المحافظين بتأهل منتخب مصر لكأس العالم معتبره إنجازًا عظيمًا، قائلا: "كامل التحية والتقدير لرجال المنتخب الذين أسعدوا كل المصريين".