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مشيرة خطاب: المنافسة على منصب مدير اليونسكو في بدايتها

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مشيرة خطاب: المنافسة على منصب مدير اليونسكو في بدايتها مشيرة خطاب: المنافسة على منصب مدير اليونسكو في بدايتها

التحرير

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قال السفيرة مشيرة خطاب، المرشحة المصرية على منصب مدير مكتب اليونسكو، إنها مازلت في بداية المنافسة على المقعد، موضحةً أن الجولة الحاسمة بعد غد الخميس.

أضافت خطاب، خلال مداخلة مع الإعلامية لميس الحديدي، لبرنامج «هنا العاصمة»، عبر فضائية «سي بي سي»، أن لبنان خسرت 3 أصوات بعدما انخفض عدد المصوتين لها من 6 لـ3 وانسحب مرشح أذربيجان.

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تابعت أنها ليست طرفًا في عملية التفاوض نهائيًا، ومن يتولى عملية التفاوض هم أعضاء الوفد المصري ووزير الخارجية ووزير التعليم العالي، معقبة: «الجولة الأخيرة يوم الجمعة المقبل وستكون بين أعلى مرشحين اثنين حصلا على الأصوات».

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التحرير

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