ألمانيا تمنح مصر 320 مليون يورو لدعم برنامجها الاقتصادي

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شهد الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، توقيع 3 اتفاقيات مع الدكتور جيرد مولر، وزير التنمية والتعاون الاقتصادي الألماني، وبنك التعميرالألماني بقيمة 320 مليون يورو، لدعم برنامج الحكومة الاقتصادى والاجتماعى وريادة الأعمال والمشروعات الصغيرة.

وتحدث الوزير، عن المشروعات التي تنفذها الوزارة، خاصة في مجال التعليم الأساسي، وبدأ تطبيق النظام الجديد للتعليم فى سبتمبر 2018.

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وتم خلال الاجتماع، بحث دعم ألمانيا لعدة مشروعات جديدة في مجالات التعليم وريادة الأعمال وتشجيع المشاريع الصغيرة والمتوسطة، حيث تم الاتفاق على تعميق وتوسيع التعاون فى قطاع التعليم ومبادرة مواجهة تغير المناخ ودعم مبادرة ريادة الأعمال والمستثمر الصغير.