مجاهد: أهل الشر سابوا التأهل للمونديال وبيتكلموا في مكافأة المليون ونص

التحرير

ارسال بياناتك

اضف تعليق ارسال بياناتك

قال الإعلامي عزمي مجاهد، مدير إدارة الإعلام بالاتحاد المصري سابقًا، مساء الثلاثاء، إن منح مكافأة لكل لاعب شارك في تأهل المنتخب الوطني لكأس العالم، قدرها مليون ونصف جنيهًا، لن يكون من خزينة الدولة، معقبًا: «ولا جنيه من الدولة، اتحاد الكرة جزء من مصر هدفها دعم الأمن القومي المصري، وله دور كبير في التبرعات لمؤسسات خيرية».

أضاف مجاهد، خلال تقديمه برنامج «الملف»، عبر فضائية «العاصمة»، «مينفعش نسيب فرحة التأهل الكبيرة ونتكلم عن المليون ونصف، ده الرئيس بيدور عشان العجلة تلّف وتدور، الاتحاد الدولي بيدفع 12 مليون دولار للمتأهل، والشركة الراعية بتدفع 500 مليون جنيه سنويًا، يبقى الاتحاد هياخد ليه من الدولة؟ الناس اللي بتقول الكلام ده زي الغربان ومش لاقيين حاجة يتكلموا فيها».

تابع: «سبنا الإنجاز والجمال اللي حصل وقاعدين نتكلم عن المكافأة، ده العالم كله اتكلم عن إنجازنا يا أخي، ده إخوانا في الإمارات كانوا قاعدين يرقصوا في الشوارع، ونفس الشيء في السعودية، الجرايد العالمية وأمريكا اتكلموا وكانوا فرحانين، يقوم يطلع علينا أهل الشر وأعداء الوطن يقولوا إن الرئيس هيدي مليون ونصف لكل لاعب، الرئيس مبيديش.. الرئيس بيبني البلد».

شاهد أيضا

وتأهل المنتخب الوطني لكأس العالم روسيا 2018، بعد فوزه على الكونغو بهدفين مقابل هدف وحيد، في المباراة التي جمعت بينهما مساء الأحد.

واستقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، صباح الاثنين، أعضاء المنتخب الوطني بقصر الرئاسة، احتفالًا ببلوغ الفراعنة لمونديال روسيا 2018.