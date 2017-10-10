بعد انتهاء ملف «الجيل الرابع».. فودافون مصر تستعين برئيس تنفيذي جديد

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أعلنت شركة فودافون مصر، اليوم الثلاثاء، تغييرات جديدة في قيادة الشركة في مصر، حيث تم تعيين ألكسندر فرومان رئيسا تنفيذيا جديداً خلفاً لستيفانو جاستاوت، على أن يتسلم مهام منصبه بدءًا من الأول من يناير 2018.

وقد قاد ستفانو جاستاوت الشركة فى مرحلة مهمة، أدار خلالها مفاوضات الحصول على رخصة الجيل الرابع، حيث قضى فترة لم تتجاوز عامين بعد المهندس أحمد عصام الرئيس التنفيذي الأسبق.

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يذكر أن "فودافون مصر" تعد من أكثر الأسواق نجاحا في مجموعة فودافون العالمية، وتتصدر الشركة في مصر سوق المحمول من حيث أعداد المشتركين و معدلات الأداء والأرباح باستثمارات بلغت أكثر من 45 مليار جنيه، وحصلت للعام السابع على التوالي على لقب "أفضل جهة للعمل بين شركات القطاع الخاص" طبقا لإحصائيات عالمية.

ويحسب البيان فأن ألكسندر فرومان قد تقلد مناصب قيادية في الشركة منذ انضمامه لها عام 2004، كان آخرها الرئيس التنفيذي لفودافون المجر.