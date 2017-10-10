بعد إصابة 11 شخصا.. «الصحة» تطهر أسوان من «حمى الضنك»

التحرير

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استمرت جهود التقصى الوبائى وتطهير الترع والمصارف المائية بدائرة محافظة أسوان، فى إطار مجابهة فيروس مرض حمى الضنك عقب ارتفاع عدد الحالات المصابة إلى 11 حالة حاليًا، وجميعهم حالات وافدة من البحر الأحمر.

بدوره، قال الدكتور إيهاب حنفى مدير عام الصحة بأسوان، في تصريحات خاصة لـ"التحرير"، اليوم الثلاثاء، إن الحملة الوقائية استكملت جهودها بمناطق وقرى مركز كوم أمبو وسط المحافظة، إذ تم رش وتطهير جميع البرك والمستنقعات، بهدف منع انتشار البعوض الناقل للأمراض الوبائية.

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وأضاف مدير الصحة خلال تصريحاته، أنه تم تخصيص طابق كامل بمستشفى حميات أسوان لعزل الحالات المرضية المكتشفة من حمى الضنك.

وأوضح: «تبقى حاليًا 4 حالات مرضية فقط، فيما تماثل شفاء 7 حالات أخرى وغادروا المستشفى»، مشيرًا إلى أن جميع الحالات المكتشفة للإصابة بالمرض قادمة من خارج المحافظة وتحديدًا من البحر الأحمر، مؤكدًا عدم وجود أي بؤر للمرض داخل المحافظة حتى الآن.