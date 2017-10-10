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جابريل: تطور العلاقات الألمانية الإسرائيلية "معجزة"

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مصراوي Masrawy

جابريل: تطور العلاقات الألمانية الإسرائيلية "معجزة"

10:13 م الثلاثاء 10 أكتوبر 2017

زيجمار جابريل وزير الخارجية الألماني

برلين - (د ب أ):
قال زيجمار جابريل وزير الخارجية الألماني إنها " معجرة تقريبا" أن تتطور العلاقات الألمانية الإسرائيلية بمثل هذه القوة وذلك على الرغم من جرائم الهولوكوست.

وخلال توزيع أول جائزة تحمل اسم الرئيس الإسرائيلي الراحل شيمون بيريز، قال الزعيم السابق للحزب الاشتراكي الديمقراطي اليوم الثلاثاء في برلين إن هذه العلاقات أصحبت مثالا في الوقت الحاضر على إمكانية أن يتحول " الأعداء الألداء في النهاية ليس إلى شركاء وحسب بل حتى أصدقاء حميمين ".

كان بيريز حصل في عام 1994 مع الرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات ورئيس الوزراء الإسرائيلي الراحل اسحق رابين على جائزة نوبل للسلام عن جهودهم من أجل إحلال السلام في الشرق الأوسط.

ويتم منح الجائزة التي تحمل اسم بيريز من قبل منتدى المستقبل الألماني الإسرائيلي والخارجية الألمانية، بغرض دعم العلاقات الثنائية بين ألمانيا وإسرائيل.

وأول الفائزين بالجائزة، مشروعان ألمانيان إسرائيليان، أحدهما لمساعدة اللاجئين والآخر لبحث مرض الشلل الرعاش.

كان بيريز توفي في العام الماضي عن عمر 93 عاما.

يذكر أن العلاقات الألمانية الإسرائيلية تعتبر منذ فترة طويلة متوترة، وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قد ألغى لقاء كان مقررا عقده مع جابريل الذي كان يقوم بأول زيارة له كوزير للخارجية إلى إسرائيل. وجاء الإلغاء قبل وقت قصير من انعقاد اللقاء بسبب لقاء جابريل مع منتقدين للحكومة الإسرائيلية.

كانت الألمانية أجلت رسميا مشاورات حكومية مع الحكومة الإسرائيلية كان مقررا لها مايو الماضي وعزت ذلك لأسباب تتعلق بالمواعيد، غير أن السبب الحقيقي يتمثل في غضب الحكومة الألمانية من سياسة الاستيطان الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية.

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