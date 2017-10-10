ترامب يوقع إعلانا باعتبار مقاطعات في كاليفورنيا مناطق كوارث
ترامب يوقع إعلانا باعتبار مقاطعات في كاليفورنيا مناطق كوارث
09:50 م الثلاثاء 10 أكتوبر 2017
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب
واشنطن - (د ب أ):
وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إعلانا باعتبار العديد من المقاطعات الواقعة شمالى ولاية كاليفورنيا التي تعرضت لحرائق الغابات ، مناطق كوارث .
وقال البيت الأبيض إن هذا الإعلان من شأنه تحرير الأموال الاتحادية لمساعدة جهود التعافي المحلية لصالح أعمال الطوارئ في مقاطعات بوت وليك وميندوسينو ونابا ونيفادا وسونوما ويوبا.
وأعرب حاكم ولاية كاليفورنيا جيري براون، وهو معارض لسياسة ترامب، عن شكره للرئيس على "الاستجابة السريعة".
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