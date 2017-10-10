تسمم ١٩ عاملاً بعزبة موالح بالمنوفية
تسمم ١٩ عاملاً بعزبة موالح بالمنوفية
10:01 م الثلاثاء 10 أكتوبر 2017
مستشفى الجامعة بشبين الكوم
المنوفية - مروة فاضل:
اصيب ١٩ عاملاً بمزرعة موالح بعزبة الباشا بقرية سبك بمركز أشمون بحالة تسمم وتم نقلهم إلي قسم السموم بمستشفى الجامعة بشبين الكوم.
تلقي اللواء أحمد عتمان، مدير أمن المنوفية، إخطارًا من الدكتور أمجد عبد الحميد مدير مرفق الإسعاف بتسمم ١٩ عاملاً بمزرعة موالح بعزبة الباشا بقرية سبك بمركز أشمون.
وبالانتقال والفحص تبين إصابة العمال بحالات مغص وقئ مستمر وتبين قيام العمال برش مبيدات حشرية على المحصول وتناولوا الطعام مما أدى إلى تسممهم.
تم نقل المصابين الي قسم السموم بمستشفى جامعة المنوفية، وتم تحرير محضر بالواقعة.
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