بالصور.. أول عقد قران لمأذونة في أسوان

أسوان - إيهاب عمران:

عقدت أم كلثوم محمد أول مأذونة شرعية في تاريخ محافظة أسوان، مساء اليوم الثلاثاء، أول قران في قرية غرب أسوان بعد إعلان فوزها في المسابقة التي تقدمت لها في مايو الماضي.

وقالت أم كلثوم محمد إنها سعيدة بعملها، وأن كل مخاوفها تبدلت بعدما رأت ترحيب الناس بها، وأضافت: "أتمنى أن يكون 99 % من عملي في دفتر الزواج"

تبلغ أم كلثوم محمد يونس 63 عامًا. حصلت على الشهادتين الابتدائية والإعدادية في قرية غرب أسوان، وحصلت على الثانوية العامة من المدرسة التجريبية الثانوية بمدينة أسوان، والتحقت بعدها بكلية دار العلوم في جامعة القاهرة والي تخرجت فيها العام 1979.

وشغلت أم كلثوم وظيفة موجه أول تربية إسلامية بإدارة أسوان التعليمية، قبل بلوغها سن التقاعد. وكانت السيدة الوحيدة ضمن 7 متقدمين لشغل الوظيفة بمحكمة الأسرة بأسوان.

وصدر قرار تعينها في 4 مايو 2017 وتسلمت مهام عملها بشكل رسمي الثلاثاء 3 أكتوبر الحالي.​