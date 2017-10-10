مصرع شخص وإصابة 13 آخرين في حادث سير بالبحيرة

البحيرة - (مصراوي):

لقي شخص مصرعه وأصيب 13 آخرين بكسور وسحجات وكدمات، في انقلاب ميكروباص بترعة الـ 300 بشمال التحرير مركز أبو المطامير التابع لمحافظة البحيرة.

وقع الحادث إثر انفجار إطار السيارة الأمامي ما أدى إلى اختلال عجلة القيادة بيد السائق وانقلابها بالترعة المجاورة للطريق، وقد أسفر عن حالة وفاة و12 إصابة، أحدها خطيرة لطفلة.

نُقلت الطفلة المصابة إلى العناية المركزة بمستشفى العامرية، وباقى المصابين إلى مستشفيات العامرية، والنوبارية، واليوم الواحد لتلقى العلاج، فيما أودعت جثة المتوفي المشرحة، وحرر المحضر اللازم بالواقعة.