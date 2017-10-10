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الخارجية الأمريكية تتهم إيران بدعم وتمويل حزب الله

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مصراوي Masrawy

الخارجية الأمريكية تتهم إيران بدعم وتمويل حزب الله

09:40 م الثلاثاء 10 أكتوبر 2017

الخارجية الأمريكية تتهم إيران بدعم وتمويل حزب الله

الخارجية الأمريكية

واشنطن - أ ش أ:

إتهمت الخارجية الأمريكية إيران بتمويل نشاط حزب الله اللبناني، مشيرة إلى أن إيران تقف وراء دعم وتمويل حزب الله.

وأضافت الخارجية الأمريكية في بيان لها، طبقا لقناة "الحرة" الأمريكية الليلة: "نراقب عن كثب تحركات عناصر حزب الله الموجودين داخل الولايات المتحدة وخارجها ".

وتابعت الخارجية الأمريكية قائلة: "رغم تركيزنا على القاعدة وداعش لم نتوقف عن مراقبة نشاطات حزب الله"، مؤكدة أن جهودها لمحاربة حزب الله لا تقل أهمية عن جهودها لمحاربة القاعدة وداعش.

ورصدت الخارجية الأمريكية مكافأة بقيمة سبعة ملايين دولار لأي معلومات تؤدي إلى اعتقال القيادي في حزب الله طلال حمية.

وكان مجلس الشيوخ الأمريكي قد مرر مؤخرا مشروع قانون العقوبات ضد حزب الله، الذي أقرته لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب مما يعزيز ويوسع نطاق العقوبات الاقتصادية والمالية التي فرضها قانون منع تمويل الإرهاب الدولي الصادر عام 2015.

هذا المحتوى من

Asha

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مصراوي Masrawy

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