رئيس الوزراء العراقي: العام الحالي سيشهد نهاية تنظيم داعش في العراق

بغداد - أ ش أ:

أعلن رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي، اليوم الثلاثاء، أن القوات المشتركة العراقية حررت مناطق لم تصل إليها أية قوة عسكرية منذ عهد النظام السابق، مشيرا إلى أن العام الحالي سيشهد نهاية تنظيم "داعش" في العراق.

وقال العبادي - وفقا قناة "السومرية نيوز" العراقية: "إن الرعب اليوم يسيطر على الدواعش في كل مكان، وكما وعدنا فان هذا العام سيشهد نهاية التنظيم الإرهابي في العراق".

وحذر رئيس الوزراء العراقي من إثارة النعرات العنصرية بين المواطنين العراقيين، مؤكدا أنه لا تفاوض مع اقليم كردستان قبل إلغاء الاستفتاء غير الشرعي.

وكان حيدر العبادي أعلن - في وقت سابق - تحرير مدينة الحويجة من قبضة تنظيم "داعش"، مؤكدا أنه لم يبق وجود للتنظيم الا في الشريط الحدودي مع سوريا.