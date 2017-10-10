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الخارجية: تحركات مكثفة لحشد الدعم لمشيرة خطاب في الجولة الثالثة

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مصراوي Masrawy

الخارجية: تحركات مكثفة لحشد الدعم لمشيرة خطاب في الجولة الثالثة

09:31 م الثلاثاء 10 أكتوبر 2017

الخارجية: تحركات مكثفة لحشد الدعم لمشيرة خطاب في الجولة الثالثة

المستشار أحمد أبوزيد

القاهرة - أ ش أ:

قال المستشار أحمد أبوزيد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية بأنه على ضوء نتائج الجولة الثانية لانتخابات المجلس التنفيذي لليونسكو لاختيار المدير العام الجديد للمنظمة، والتي حصلت فيها المرشحة المصرية الوزيرة مشيرة خطاب على 12 صوتاً بزيادة صوت واحد عن الذي حصلت عليه في الجولة الأولى، واستمرار احتلال للمركز الثالث في قائمة المتنافسين على المنصب، فإن المرشحة المصرية سوف تخوض الجولة الثالثة المقرر عقدها غداً الأربعاء.

وأضاف المتحدث، أن وزير الخارجية سامح شكري عكف على مدار الـ 24 ساعة الأخيرة على اجراء مشاورات مع وزراء خارجية عدد كبير من الدول أعضاء المجلس التنفيذي لليونسكو، لتأمين الدعم المطلوب لمشيرة خطاب ، لافتا أن الوفد المصري المكلف بدعم المرشحة المصرية في باريس سوف يستمر في اتصالاته، لاسيما مع الدول الأفريقية الأعضاء بالمجلس التنفيذي، لدعم المرشحة المصرية.

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