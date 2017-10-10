الخارجية: تحركات مكثفة لحشد الدعم لمشيرة خطاب في الجولة الثالثة
الخارجية: تحركات مكثفة لحشد الدعم لمشيرة خطاب في الجولة الثالثة
09:31 م الثلاثاء 10 أكتوبر 2017
المستشار أحمد أبوزيد
القاهرة - أ ش أ:
قال المستشار أحمد أبوزيد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية بأنه على ضوء نتائج الجولة الثانية لانتخابات المجلس التنفيذي لليونسكو لاختيار المدير العام الجديد للمنظمة، والتي حصلت فيها المرشحة المصرية الوزيرة مشيرة خطاب على 12 صوتاً بزيادة صوت واحد عن الذي حصلت عليه في الجولة الأولى، واستمرار احتلال مصر للمركز الثالث في قائمة المتنافسين على المنصب، فإن المرشحة المصرية سوف تخوض الجولة الثالثة المقرر عقدها غداً الأربعاء.
وأضاف المتحدث، أن وزير الخارجية سامح شكري عكف على مدار الـ 24 ساعة الأخيرة على اجراء مشاورات مع وزراء خارجية عدد كبير من الدول أعضاء المجلس التنفيذي لليونسكو، لتأمين الدعم المطلوب لمشيرة خطاب ، لافتا أن الوفد المصري المكلف بدعم المرشحة المصرية في باريس سوف يستمر في اتصالاته، لاسيما مع الدول الأفريقية الأعضاء بالمجلس التنفيذي، لدعم المرشحة المصرية.
هذا المحتوى من
إعلان
الأخبار المتعلقة
-
ترامب يقترح مقارنة اختبارات الذكاء الخاصه به مع تيلرسون
-
5 أسباب تفسر تفوق المرشح القطري على مشيرة خطاب في اليونسكو
-
انفوجراف: الجولة الأولى من انتخابات اليونسكو
-
حول العالم في 24 ساعة
إعلان
إعلان