واشنطن ترصد 12 مليون دولار لمن يرشد عن قياديين في حزب الله

(مصراوى):

ذكر موقع قناة "سكاي نيوز" عربية، اليوم الثلاثاء، أن الولايات المتحدة الأمريكية رصدت مكافأة مالية ضخمة لمن يرشد عن اثنين من القيادات في ميليشيا حزب الله اللبناني.

وبحسب "سكاي نيوز"، قال مسؤول أمريكي اليوم الثلاثاء، أن واشنطن قررت منح 12 مليون دولار مقابل الحصول على معلومات حول قياديين من حزب الله.