ننشر صور الحادث الذي أودى بحياة المخرج شادي الحصري

كتب - محمد الصاوي ومحمد شعبان:

حصل "مصراوي" على صور الحادث الذي أودى بحياة المخرج شادي الحصري بطريق القاهرة الإسكندرية الصحراوي، اليوم الثلاثاء.

كانت غرفة عمليات الإدارة العامة لمرور الجيزة قد تلقت إخطارا من شرط النجدة بوقوع حادث تصادم بالكيلو 26، ووجود متوفٍ.

كشفت المعاينة الأولية أنه أثناء سير سيارة ملاكي يقودها المخرج شادي الحصري -اتجاه القاهرة- انفجر أحد إطارات السيارة، مما دفعه لتهدئة السرعة، واصطدمت به سيارة من الخلف، مما أدى إلى مصرعه، وتم نقل الجثة إلى مستشفى الشيخ زايد.

يُشار إلى أن "الحصري" تعرض في فبراير 2016 لعملية سرقة أمام جامعة ٦ أكتوبر، وأظهر مقطع فيديو ملابسات الحادث.

وتبين أن المخرج شادي الحصري توجه إلى أحد البنوك بـ6 أكتوبر، وسحب مبلغ ٢٦ ألف يورو، توجه بعدها للقاء أحد زملائه بالقرب من جامعة ٦ أكتوبر، وكسر شخص مجهول الهوية كسر زجاج سيارته، واستولى على الحقيبة التي تحوي الأموال.