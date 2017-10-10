القاهرة- أ ش أ:

طالب رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، المهندس محمد فرج عامر، الحكومة باتخاذ قرار عاجل بعودة الجماهير المصرية للملاعب.

وقال "عامر" في بيان له اليوم الثلاثاء: إن الموقف المشرف والرائع للجماهير المصرية لتشجيع المنتخب الوطنى لكرة القدم فى مباراته مع منتخب الكونغو والتى فاز فيها نجوم الفراعنة وحققوا حلم المصريين فى التأهل لكأس العالم لعام 2018 إضافة لإشادة الرئيس عبد الفتاح السيسى بالصورة الحضارية للجماهير المصرية خلال تشجيعها لنجوم الفراعنة، يتطلب من حكومة المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء اتخاذ قرار عاجل بعودة الجماهير المصرية للملاعب المصرية لمتابعة جميع المباريات المصرية فى مختلف مسابقات كرة القدم.

وأضاف عامر أنه يجب ألا ننسى أن الجماهير من خلال تشجيعها من داخل الملاعب الرياضية سواء فى مباريات المنتخب الوطنى أو فى مسابقات الدورى العام وكأس مصر لكرة القدم تعتبر اللاعب رقم واحد، مؤكدا أن ما شهده استاد برج العرب بمحافظة الإسكندرية من تشجيع من الجماهير المصرية لمنتخب الفراعنة خاصة فى الوقت بدل الضائع من مباراته مع الكونغو كان سببا فى إلهاب حماس نجوم الفراعنة الذين ضيقوا الخناق على لاعبى الكونغو وحاصروهم داخل منطقة الجزاء وهو ما أسفر عن احتساب ضربة جزاء صحيحة مائة مائة ونجح النجم العالمي الكبير محمد صلاح فى هز شباك الكونغو بِهدفه الثانى فى هذه المباراة للتأهل مصر لكأس العالم.