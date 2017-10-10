قرار جمهوري بتعيين محمد عمران رئيسا للهيئة العامة للرقابة المالية
قرار جمهوري بتعيين محمد عمران رئيسا للهيئة العامة للرقابة المالية
09:33 م الثلاثاء 10 أكتوبر 2017
قرار جمهوري بتعيين محمد عمران رئيسا للهيئة العامة
القاهرة- أ ش أ:
أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي القرار الجمهوري رقم 502 لسنة 2017 بتعيين الدكتور محمد مصطفى عبد الجواد عمران، رئيسا للهيئة العامة للرقابة المالية لمدة أربع سنوات اعتبارا من 7 أغسطس 2017، وذلك بعد موافقة مجلس النواب.
ونشر القرار في الجريدة الرسمية.
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