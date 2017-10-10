أخبار عاجلة

قصة الحاجة فكيهة : أعادت 60 ألف جنيه لصاحبها ورفضت المكافأة -
مساء الأنوار - مصطفى محمد لاعب طنطا يتحدث عن هدفه الرائع في مرمى المقاصة -
مساء الأنوار - الزمالك يذبح عجلا لفك النحس ونيبوشا يفكر في التعاقد مع لوكاس سيمون -
الصحة: وحدات طب الأسرة ستقدم 85% من الخدمة بقانون التأمين الصحي الجديد -
"عبدالتواب" يكشف تفاصيل زيارة وفد وزارة الزراعة لإيطاليا -
جمارك مطار القاهرة تحبط محاولة تهريب هواتف محمولة بـ 400 ألف جنيه -
تقرير للأمم المتحدة يحمّل الأسد مسؤولية هجوم الغاز في خان شيخون -
تيلرسون: الأسد سيتخلى عن منصبه في إطار عملية السلام -
اليونان تحصل على حزمة انقاذ إضافية بقيمة 800 مليون يورو -
مساء الأنوار - كواليس زيارة وزير الرياضة للنادي الأهلي قبل النهائي الإفريقي وموقف اتحاد الكرة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. مصراوي Masrawy

​قرار جمهوري بتعيين محمد عمران رئيسا للهيئة العامة للرقابة المالية

Google+ Print

مصراوي Masrawy

​قرار جمهوري بتعيين محمد عمران رئيسا للهيئة العامة للرقابة المالية

09:33 م الثلاثاء 10 أكتوبر 2017

​قرار جمهوري بتعيين محمد عمران رئيسا للهيئة العامة للرقابة المالية

​قرار جمهوري بتعيين محمد عمران رئيسا للهيئة العامة

القاهرة- أ ش أ:

أصدر الرئيس عبد الفتاح القرار الجمهوري رقم 502 لسنة 2017 بتعيين الدكتور محمد مصطفى عبد الجواد عمران، رئيسا للهيئة العامة للرقابة المالية لمدة أربع سنوات اعتبارا من 7 أغسطس 2017، وذلك بعد موافقة مجلس النواب.

ونشر القرار في الجريدة الرسمية.

هذا المحتوى من

Asha

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • "شباب النواب" ت​طالب باتخاذ قرار عاجل بعودة الجماهير للملاعب

    أخبار

  • ​"عربية البرلمان": المصالحة الفلسطينية تبدو هذه المرة جدية ومبشرة

    أخبار

  • ​بعد موافقة البرلمان.. تعرف على أبرز 7 تعديلات في قانون هيئة الرقابة

    أخبار

  • ​رفع الجلسة العامة للبرلمان.. وعودة الانعقاد 22 أكتوبر

    أخبار

إعلان

a35bedd066.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
«كلنا معاك»: مع السيسي المواطن هياخد حقه بما يُرضي الله (فيديو)

«كلنا معاك»: مع السيسي المواطن هياخد حقه بما يُرضي الله (فيديو)

"المهن التعليمية": الحكومة وافقت على تعديلات قانون النقابة وننتظر البرلمان

"المهن التعليمية": الحكومة وافقت على تعديلات قانون النقابة وننتظر البرلمان

السيسي يصل القاهرة بعد زيارة لفرنسا استغرقت 4 أيام

السيسي يصل القاهرة بعد زيارة لفرنسا استغرقت 4 أيام

الرئيس السيسي يصل القاهرة قادمًا من فرنسا

الرئيس السيسي يصل القاهرة قادمًا من فرنسا