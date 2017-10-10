​قرار جمهوري بتعيين محمد عمران رئيسا للهيئة العامة للرقابة المالية

القاهرة- أ ش أ:

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي القرار الجمهوري رقم 502 لسنة 2017 بتعيين الدكتور محمد مصطفى عبد الجواد عمران، رئيسا للهيئة العامة للرقابة المالية لمدة أربع سنوات اعتبارا من 7 أغسطس 2017، وذلك بعد موافقة مجلس النواب.

ونشر القرار في الجريدة الرسمية.